В камере для двоих – семнадцать человек: в каких условиях в ОРДЛО содержат пленных

По словам медика защитников Мариуполя Елены Турас, оккупанты также пытались "перевоспитать" пленных украинцев.

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Старший боевой медик инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Елена Турас попала в плен при выходе из Мариуполя 14 апреля, и была освобождена во время обмена 28 апреля. В интервью Фокусу Елена рассказала, что сразу после пленения ее удерживали в колонии №120 в пгт. Еленовка Волновахского района Донецкой области. Именно туда после операции по выводу перевезли и бойцов полка "Азов".

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"Условия в Еленовке были максимально печальные. В камере, рассчитанной на двух человек с двумя кроватями – верхней и нижней, — нас было семнадцать, – сказала Турас. — Мы с девочками спали по очереди. На кровати — по четверо, плюс на полу. Лично мое место было под кроватью. Туалет сразу в камере, он не смывается, мусор никто не выносил. Воды давали мало, слить за собой было тяжело. Нам приходилось не пить, а убирать. Мы просили хотя бы бэушную зубную щетку одну на всех. Нам даже ее не принесли. Ужасно там было".

По словам Елены, пленных водили на допросы, спрашивали, какая должность, чем занимается, где стояло подразделение, какое было вооружение. На вопросы можно было отказаться отвечать.

"Просто у них у всех какая-то навязчивая идея была, не знаю почему, что у офицеров, что у солдат, – переубедить нас и навязать нам, что у нас неправильно, все плохо, а у них все классно. Они не могут поверить, что у нас все хорошо, что нас устраивает наш президент, нас устраивает наша служба, нас всем обеспечивают, у нас нормальные зарплаты, у нас никто не бедствует. Они удивляются этому", – вспоминает Турас.

Детальнее о том, что пришлось испытать на себе пленным украинцам, читайте в интервью Елены Турас Фокусу "В плену спрашивали, где "американские наемники" и кто стрелял в мирных".

Как сообщал Фокус, в апреле 36-я бригада морпехов разделилась: часть бригады с боями направилась в сторону сил ВСУ на Донбассе, часть соединилась с полком "Азов", остальные остались на заводе "Азовмаш".

Утром 8 мая российские СМИ сообщили о том, что высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ попал в плен. Утверждается, что командира бригады, Героя Украины полковника Владимира Баранюка и начштаба полковника Дмитрия Кормянкова захватили в плен, когда они пытались покинуть завод "Азовмаш", расположенный северо-западнее "Азовстали".