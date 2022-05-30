Российские СИЗО переполнены из-за размещения пленных украинцев, — росСМИ

Некоторые изоляторы, по словам правозащитников, настолько переполнены, что людям приходится спать на полу, а надзиратели не успевают выводить арестантов в баню и на прогулки.

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Российские следственные изоляторы переполнены из-за размещения в них граждан Украины, которые были захвачены в плен солдатами ВС РФ. Об этом пишет издание "Коммерсант".

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Первыми о переполненности СИЗО начали говорить правозащитники и адвокаты.

Наличие проблем со следственными изоляторами на текущей неделе, как отмечают журналисты, подтвердило руководство Федеральной службы исполнения наказаний. Как минимум 25% российских СИЗО испытывают "перелимит" арестантов, а собеседники "Коммерсанта" связывают это с размещением в них граждан Украины, которые были захвачены в плен военнослужащими ВС РФ.

Наибольшие проблемы зафиксированы в московских следственных изоляторах:

Бутырская тюрьма переполнена на 29%;

"Матросская тишина" — на 27,7%.

По словам правозащитников, СИЗО настолько переполнены, что арестантам приходится спать на полу.

"Полно больных, инвалидов, которые спят вповалку. Вся система из-за перелимита рушится: цензоры не успевают читать письма, сотрудники не успевают забирать посылки с почты, разносить передачи по камерам, выводить в баню и на прогулки", — прокомментировала ситуацию в российских изоляторах член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева

Более того, как утверждает правозащитники и осведомленные источники, украинских военнопленных также размещают в СИЗО на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также в оккупированном Крыму.

Инсайдер, приближенный к ФСИН, в комментарии журналистам подтвердил, что один из блоков симферопольского СИЗО специально выделили для граждан Украины — людей, которые были захвачены россиянами в Херсонской и Запорожской областях. На сегодняшний день в Симферополе, как утверждает собеседник, содержат не менее 100 украинцев.

Ранее сообщалось о том, в каких условиях украинских военнопленных содержат на территории ОРДЛО. По словам медика 36-й отдельной бригады морской пехоты Елены Турас, которая также находилась в плену, в одной камере могли размещать 17 человек, из-за чего людям приходилось спать на полу.

Также Фокус в своей статье разбирался, кого Россия в рамках обмена пленными может запросить взамен на защитников "Азовстали".