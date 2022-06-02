Україна витрачає на утримання одного полоненого окупанта РФ 3000 грн на місяць, — Мін'юст (фото)

Представники ООН зазначають, що українські військовополонені можуть зазнавати тортур під час взяття в полон і в СІЗО, а також стикаються з нестачею їжі та антисанітарією. Тоді як у полонених військових РФ умови утримання відрізняються.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Щомісяця на одного російського військовополоненого витрачається 3000 грн. У цю суму входить харчування, засоби гігієни та комунальні платежі. Також ця сума включає витрати на медичне обладнання, ліки та зарплату персоналу. Про це розповіли у Міністерстві юстиції України.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Однак у відомстві заявили, що такі витрати виправдані, тому що умови утримання полонених військових Росії повинні відповідати Женевській Конвенції. А живі та здорові росіяни — необхідний обмінний фонд для повернення додому українських захисників.

Журналісти видання DW поспілкувалися з російськими полоненими та дізналися, як до них ставляться. В одній із камер СІЗО перебувають 7 військовополонених, усі служили у російській армії за контрактом. Зараз до них щотижня приходять представники Червоного хреста та ООН.

Навіщо йшли воювати

Один військовий РФ стверджує, що його обдурили і сказали, що він займатиметься гуманітаркою. Проте одразу ж кинули на передову. Окупант отримав поранення в Харківській області, де його забрали українські військові і надали першу допомогу.

Інший військовополонений — рядовий танкових військ Артем заявив, що свідомо вирішив піти воювати проти України. Зараз він визнає, що по російському телевізору красиво розповідають, що вони йдуть воювати нібито за праву справу, але насправді це зовсім не так і "очі розкрилися".

Побут російських військовополонених

Кореспондент DW розповів, що в камері росіян знаходяться старі меблі, там тісно, але чисто. На загальному столі стоїть посуд із пластику — у кожного свій, ложки та вилки у в'язнів металеві. У звичайних ув'язнених всі столові прилади та посуд виготовлені з пластику з міркувань безпеки. Але з полоненими росіянами простіше, тому що вони неагресивні, тікати їм нікуди і вони просто чекають на обмін.

[ + – ] Побут військовополонених військових РФ

Харчування у військовополонених триразове, на обід у них був борщ і каша, а на сніданок — кукурудзяна каша з м'ясом, їжу вони отримують через спеціальний отвір у дверях. Також у росіян є прогулянки, щоденне миття у лазні та особистий час.

[ + – ] Ув'язнений українець роздає обід військовополоненим росіянам

У виданні зазначають, що у розмові з журналістом жоден із російських військових не поскаржився на погані умови утримання чи негуманне ставлення.

"Щодня заходять, питають, чи потрібно щось — без запитань. Якщо є можливість, нам це надають. Харчування збалансоване", — каже полонений.

[ + – ] Розпорядок дня полонених росіян

Ставлення до полонених у РФ та Україні

Глава місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер розповіла, що спостерігачі ООН мають інформацію, що російські військові можуть піддаватися тортурам у момент взяття в полон. Проте під час перебування у СІЗО їх умови утримання задовільні.

Водночас в ООН кажуть, що умови утримання українських військовополонених у РФ та ОРДЛО не такі гуманні. Над бійцями ЗСУ можуть проводити тортури під час взяття в полон та у місцях утримання. Також у відомстві зазначають, що полонені військові України можуть стикатися з нестачею їжі, антисанітарією та грубим ставленням з боку наглядачів.

Нагадаємо, 30 травня російські ЗМІ повідомляли, що СІЗО в РФ переповнені через розміщення українських полонених. За словами правозахисників, деякі ізолятори переповнені настільки, що людям доводиться спати на підлозі, а наглядачі не встигають виводити їх у лазню і на прогулянку.