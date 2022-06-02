Украина тратит на содержание одного пленного оккупанта РФ 3000 грн в месяц, — Минюст (фото)

Представители ООН отмечают, что украинские военнопленные могут подвергаться пыткам во время взятия в плен и в СИЗО, а также сталкиваются с недостатком пищи и антисанитарией. В то время как у пленных военных РФ условия содержания отличаются.

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Каждый месяц на одного российского военнопленного тратится 3000 грн. В эту сумму входит питание, средства гигиены и коммунальные платежи. Также эта сумма включает траты на медицинское оборудование, лекарства и зарплату персоналу. Об этом рассказали в Министерстве юстиции Украины.

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Однако в ведомстве заявили, что такие растраты оправданы, потому что условия удержание пленных военных России должны соответствовать Женевской Конвенции. А живые и здоровые россияне — необходимый обменный фонд для возвращения домой украинских защитников.

Журналисты издания DW пообщались с российскими пленными и узнали, как к ним относятся. В одной из камер СИЗО находятся 7 военнопленных, все служили в российской армии по контракту. Сейчас к ним каждую неделю приходят представители Красного креста и ООН.

Зачем шли воевать

Один военный РФ утверждает, что его обманули и сказали, что он будет заниматься гуманитарной. Однако сразу же бросили на передовую. Оккупант получил ранение в Харьковской области, где его забрали украинские военные и оказали первую помощь.

Другой военнопленный — рядовой танковых войск Артем заявил, что сознательно решил пойти воевать против Украины. Сейчас он признает, что по российскому телевизору красиво рассказывают, что они идут воевать якобы за правое дело, но на самом это совсем не так и "глаза раскрылись".

Быт российских военнопленных

Корреспондент DW рассказал, что в камере россиян находится старая мебель, там тесно, но чисто. На общем столе стоит посуда из пластика — у каждого своя, ложки и вилки у заключенных металлические. У обычных заключенных все столовые приборы и посуда сделаны из пластика из соображений безопасности. Но с пленными русскими проще, потому что они неагрессивны, бежать им некуда и они просто ждут обмена.

[ + – ] Быт военнопленных военных РФ

Питание у военнопленных трехразовое, на обед у них была борщ и каша, а на завтрак — кукурузная каша с мясом, еду они получают через специальный проем в двери. Также у россиян есть прогулки, ежедневное мытье в бане и личное время.

[ + – ] Заключенный украинец раздает обед военнопленным россиянам

В издании отмечают, что в разговоре с журналистом ни один из российских военных не пожаловался на плохие условия содержания или негуманное отношение.

"Каждый день заходят, спрашивают, нужно ли что-то — без вопросов. Если есть возможность, нам это предоставляют. Питание сбалансированное", — говорит пленный.

[ + – ] Распорядок дня пленных россиян

Отношения к пленным в РФ и Украине

Глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер рассказала, что наблюдатели ООН располагают информацией, что российские военные могут поддаваться пыткам в момент взятия в плен. Однако во время нахождении в СИЗО их условия содержания удовлетворительны.

В то же время в ООН говорят, что условия содержания украинских военнопленных в РФ и ОРДЛО не такие гуманные. Над бойцами ВСУ могут проводить пытки во время взятия в плен и в местах содержания. Также в ведомстве отмечают, что пленные военные Украины могут сталкиваться с недостатком пищи, антисанитарией и грубым отношением со стороны надзирателей.

Напомним, 30 мая российские СМИ сообщали, что СИЗО в РФ переполнены из-за размещения украинских пленных. По словам правозащитников, некоторые изоляторы переполнены настолько, что людям приходится спать на полу, а надзиратели не успевают их выводить в баню и на прогулку.