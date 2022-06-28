ЗС РФ із реактивної артилерії обстріляли Очаків: є жертви та поранені (фото)

Унаслідок атаки з реактивної артилерії загинули троє людей, зокрема 6-річна дівчинка. Грудна дитина з пораненнями після обстрілу перебуває в комі.

Уранці 28 червня ЗС РФ обстріляли з реактивних систем залпового вогню Очаків Миколаївської області, внаслідок чого загинули мирні жителі. Про це повідомляє голова обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.

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За його словами, російська армія вела вогонь із РСЗВ по мирних кварталах населеного пункту. Реактивні снаряди прилетіли на територію місцевого ринку та будівлі палацу спорту.

Крім цього, як зазначає Віталій Кім, кілька ракет поцілили в житлові будинки, що призвело до жертв серед населення. За попередніми даними, троє людей загинули, зокрема 6-річна дівчинка, внаслідок ранкового обстрілу Очакова російськими окупантами.

"Ще шестеро поранено. Серед поранених теж є діти. Внаслідок удару в деяких районах відсутня вода, газо-, енергопостачання й інтернет", — додав Віталій Кім у традиційному зведенні.

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва уточнила, що внаслідок обстрілу Очакова з РСЗВ постраждали четверо дітей. 3-місячна дитина з пораненнями перебуває в комі, за її життя борються медики.

"Розбір завалів триває. Поки світ мовчатиме — гинуть наші діти. Росія продовжує зганяти своє безсилля на мирних жителях. І найстрашніше — гинуть наші діти! Звертаюся до кожного! Не мовчіть, поширюйте. Ми повинні зупинити вбивство наших дітей! Співчуття сім'ям загиблих", — написала Замазєєва у своєму Facebook.

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Нагадаємо, 27 червня ЗС РФ здійснили ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуку, в результаті якого загинули щонайменше 18 людей.

Також повідомлялося, що ЗС РФ завдали ракетного удару по одному із сіл Одеської області. Внаслідок прильоту крилатої ракети Х-22 було поранено восьмеро людей, а 65 житлових будинків отримали суттєві пошкодження.