ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Очаков: есть жертвы и раненые (фото)

В результате атаки из реактивной артиллерии погибли три человека, в том числе 6-летняя девочка. Грудной ребенок с ранениями после обстрела находится в коме.

Утром 28 июня ВС РФ обстреляли из реактивных систем залпового огня Очаков Николаевской области, в результате чего погибли мирные жители. Об этом сообщает глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

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По его словам, российская армия вела огонь из РСЗО по мирным кварталам населенного пункта. Реактивные снаряды прилетели на территорию местного рынка и зданию дворца спорта.

Помимо этого, как отмечает Виталий Ким, несколько ракет попали в жилые дома, что привело к жертвами среди населения. По предварительным данным, трое человек погибли, в том числе 6-летняя девочка, в результате утреннего обстрела Очакова российскими оккупантами.

"Еще шесть ранены. Среди раненых тоже есть дети. В результате удара в некоторых районах отсутствует вода, газо-, энергоснабжение и интернет", — добавил Виталий Ким в традиционной сводке.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева уточнила, что в результате обстрела Очакова из РСЗО пострадали четверо детей. 3-месячный ребенок с ранениями находится в коме, за его жизнь борются медики.

"Разбор завалов продолжается. Пока мир будет молчать — будут погибать наши дети. Россия продолжает вымещать свое бессилие на мирных жителях. И самое страшное — гибнут наши дети! Обращаюсь к каждому! Не молчите, распостраняйте. Мы должны остановить убийство наших детей! Соболезнования семьям погибших", — написала Замазеева в своем Facebook.

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Напомним, 27 июня ВС РФ осуществили ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, в результате которого погибли, по меньшей мере, 18 человек.

Также сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по одному из сел Одесской области. В результате прилета крылатой ракеты Х-22 были ранены восемь человек, а 65 жилых домов получили существенные повреждения.