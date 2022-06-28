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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Очаков: есть жертвы и раненые (фото)

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ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Очаков

В результате атаки из реактивной артиллерии погибли три человека, в том числе 6-летняя девочка. Грудной ребенок с ранениями после обстрела находится в коме.

Утром 28 июня ВС РФ обстреляли из реактивных систем залпового огня Очаков Николаевской области, в результате чего погибли мирные жители. Об этом сообщает глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

По его словам, российская армия вела огонь из РСЗО по мирным кварталам населенного пункта. Реактивные снаряды прилетели на территорию местного рынка и зданию дворца спорта.

Помимо этого, как отмечает Виталий Ким, несколько ракет попали в жилые дома, что привело к жертвами среди населения. По предварительным данным, трое человек погибли, в том числе 6-летняя девочка, в результате утреннего обстрела Очакова российскими оккупантами.

"Еще шесть ранены. Среди раненых тоже есть дети. В результате удара в некоторых районах отсутствует вода, газо-, энергоснабжение и интернет", — добавил Виталий Ким в традиционной сводке.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева уточнила, что в результате обстрела Очакова из РСЗО пострадали четверо детей. 3-месячный ребенок с ранениями находится в коме, за его жизнь борются медики.

"Разбор завалов продолжается. Пока мир будет молчать — будут погибать наши дети. Россия продолжает вымещать свое бессилие на мирных жителях. И самое страшное — гибнут наши дети! Обращаюсь к каждому! Не молчите, распостраняйте. Мы должны остановить убийство наших детей! Соболезнования семьям погибших", — написала Замазеева в своем Facebook.

Очаков обстрел сегодня оккупанты РСЗО артиллерия жертвы
ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Очаков
Очаков обстрел сегодня оккупанты РСЗО артиллерия жертвы
ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Очаков
Очаков обстрел сегодня оккупанты РСЗО артиллерия жертвы
ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Очаков
Очаков обстрел сегодня оккупанты РСЗО артиллерия жертвы
ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Очаков
Очаков обстрел сегодня оккупанты РСЗО артиллерия жертвы
ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Очаков
Очаков обстрел сегодня оккупанты РСЗО артиллерия жертвы
ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Очаков
Очаков обстрел сегодня оккупанты РСЗО артиллерия жертвы
ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Очаков
Очаков обстрел сегодня оккупанты РСЗО артиллерия жертвы
ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Очаков
Очаков обстрел сегодня оккупанты РСЗО артиллерия жертвы
ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Очаков
Очаков обстрел сегодня оккупанты РСЗО артиллерия жертвы
Очаков обстрел сегодня оккупанты РСЗО артиллерия жертвы
Очаков обстрел сегодня оккупанты РСЗО артиллерия жертвы
Очаков обстрел сегодня оккупанты РСЗО артиллерия жертвы
Очаков обстрел сегодня оккупанты РСЗО артиллерия жертвы
Очаков обстрел сегодня оккупанты РСЗО артиллерия жертвы
Очаков обстрел сегодня оккупанты РСЗО артиллерия жертвы
Очаков обстрел сегодня оккупанты РСЗО артиллерия жертвы
Очаков обстрел сегодня оккупанты РСЗО артиллерия жертвы

Напомним, 27 июня ВС РФ осуществили ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, в результате которого погибли, по меньшей мере, 18 человек.

Также сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по одному из сел Одесской области. В результате прилета крылатой ракеты Х-22 были ранены восемь человек, а 65 жилых домов получили существенные повреждения.