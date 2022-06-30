В окупованому Херсоні стався вибух біля СІЗО: кадри наслідків

За даними російських медіа, спрацювало закладене біля парку СВУ. Очевидці події кажуть, що незадовго до вибуху бачили чорний пакет біля паркану.

Напередодні в Херсоні пролунав вибух, але обійшлося без постраждалих. Російські інформагентства публікують інформацію про мінімальні пошкодження та про те, що біля парку, поблизу місцевого СІЗО, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє "РІА Новости" з посиланням на заяви місцевої окупаційної адміністрації.

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У результаті інциденту з паркану вилетіло кілька цеглин. Свідки події кажуть, що незадовго до вибуху помітили біля огорожі пакет чорного кольору.

Офіційних підтверджень наразі немає. Також повідомляється, що перед вибухом у місті не лунала повітряна тривога.

Раніше Фокус повідомляв, що нашим військовим вдалося звільнити від окупації село Потьомкіне на Херсонщині. Генштаб ЗСУ підтвердив, що російські сили було вибито із села ще 27 червня. Зазначається, що 60-а окрема піхотна бригада провели успішний наступ, під час якого було відбито кілька ворожих контратак, знищено БМП, танки та бронемобіль "Тигр".

Водночас ЗСУ відбили вертолітну атаку російських військ поблизу Херсона. Війська противника провели груповий наліт Мі-8, спробувавши вибити українських військовослужбовців із раніше зайнятих позицій. Для цього бійці ЗСУ використовували переносні зенітно-ракетні комплекси.