Петиция о запрете УПЦ в Украине набрала необходимые 25 тысяч голосов

Автор инициативы считает, что принятие документа поможет вернуть в собственность государства Киево-Печерскую, Свято-Успенскую Почаевскую и Святогорскую Лавры.

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Петиция с призывом поддержать законопроект, который поможет запретить деятельность Украинской православной церкви, набрала необходимые 25 тысяч голосов. Об этом сообщается на сайте электронных петиций.

Автор обращения народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко призвал президента Украины Владимира Зеленского поддержать законопроект №8221, который предусматривает запрет на деятельность учреждений, подчиняющихся России.

"В законопроекте предусматривается досрочное прекращение всех документов аренды, найма или лизинга с данным учреждением, а также с юридическими лицами, собственником, участником, акционером которых он является", — написал Гончаренко.

По его словам, это поможет вернуть в собственность государства такие знаковые объекты, как Киево-Печерскую, Свято-Успенскую Почаевскую и Святогорскую Лавры, которые раньше относились к Украинской православной церве московского патриархата.

Однако 27 мая Собор УПЦ МП опубликовал постановление, в котором выражалось несогласие с позицией патриарха РПЦ Кирилла по поводу вторжения России в Украину. Кроме того в УПЦ МП объявили "о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви".

Теперь петицию должен рассмотреть президент и дать на нее ответ. На это у Зеленского есть 89 дней.

Напомним, 23 ноября в парламенте появился законопроект о запрете деятельности русской православной церкви. Нардепы хотят прекратить работу религиозных организаций и учреждений РПЦ за их антиукраинскую и диверсионную деятельность.

В тот же день в СБУ рассказали, что во время обысков в Киево-Печерской Лавре силовики нашли книги "Русская идеология", миллионы наличных средств и подозрительных российских граждан.