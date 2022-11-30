Як Медведчука: у ГУР запропонували обміняти священиків УПЦ МП на українських полонених

Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що у Москві зацікавлені в обміні своїх полонених командирів. Крім того, до обмінного фонду можуть потрапити священнослужителі УПЦ.

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За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, Україні варто використати будь-яку можливість для якнайшвидшого повернення своїх військовополонених. Про це Юсов розповів 24 каналу.

"На прикладі великого обміну та долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього з'являтимуться — і формальні, і неформальні, і публічні, і непублічні, і відкриті, і закриті — ми точно використовуватимемо", — цитують представника ГУР журналісти.

Юсов згадав про те, що Російська Федерація не дотримується міжнародних конвенцій щодо полонених. Крім того, Москва не дає можливості організаціям ООН та "Червоному хресту" проводити інспекції місць, в яких утримуються українські військові.

На думку Андрія Юсова, всі країни світу мають чинити тиск на РФ, щоб забезпечити військовополоненим нормальні умови утримання.

У ГУР також зазначили, що за останні кілька місяців обміни полоненими між Україною та Росією почастішали. Минулого тижня за 4 дні пройшло 3 обміни, внаслідок яких майже 100 українських захисників повернулися додому.

"Паралельно йде підготовка до подальших обмінів, найближчим часом будуть новини", — розповідає Юсов.

Представник Головного управління розвідки також згадав про обшуки священнослужителів УПЦ МП, які зараз відбуваються по всій країні. Він зазначив, що виявлені серед священників колаборанти можуть стати частиною обмінного фонду України.

Нагадаємо, що під час обшуків приміщень УПЦ МП співробітники СБУ знайшли матеріали, які заперечують існування українців, української мови та право України на державність. Також було знайдено книги з ксенофобним змістом.

Фокус також писав, що петиція про заборону УПЦ в Україні набрала необхідних 25 тисяч голосів. Автором звернення став народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Ще ми повідомляли, що депутати Львівської обласної ради вирішили заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в області.