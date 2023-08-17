"Проросійська пропагандистка": СБУ оголосила підозру захисниці УПЦ МП Кохановській (фото)

Правоохоронці підозрюють блогерку у запереченні збройної агресії РФ. За версією слідства, вона провокувала релігійну ненависть та прогнозувала захоплення всієї України. Вікторія Кохановська вже відреагувала на обшук та вручену підозру.

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Правоохоронці повідомили про підозру блогерці та захисниці УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі Вікторії Кохановській. Про це відомо з публікації пресслужби Служби безпеки України від 17 серпня.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну проросійську пропагандистку, яка публічно заперечувала збройну агресію РФ і провокувала релігійну ненависть. Фігурантка брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року", — йдеться в матеріалі.

За даними СБУ, тоді жінка підбурювала людей чинити спротив правоохоронцям та ображала релігійні почуття українців через соцмережі. У відомстві зазначили, що фігурантка заперечувала факти збройної агресії РФ та називала війну "внутрішнім громадянським конфліктом".

"Також вона викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про "невідворотність" захоплення всієї території нашої держави й намагалась дискредитувати українських захисників. Надалі деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України", — передала пресслужба.

У СБУ підкреслили, що факти підривної діяльності Кохановської на користь Росії підтвердила лінгвістична експертиза. Також правоохоронці провели за місцем проживання жінки обшуки, під час яких виявили комп’ютерну техніку, що використовувалась "у злочинних діях".

Кохановська отримала підозру у виготовленні та поширенні матеріалів, в яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України.

Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генерального прокурора

Реакція Кохановської на підозру від СБУ

Пресслужба Вікторії Кохановської у соцмережах розкритикувала Службу безпеки за використання у публікації терміну "зловмисниця".

"Навіть упередивши реєстрацію справи проти Вікторії, проведення суду та його рішення, СБУ вже назвала Кохановську "зловмисницею", — йдеться в пості.

Також пресслужба натякнула, що у провокаціях на території Києво-Печерської Лаври варто звинувачувати не захисницю УПЦ, а "активістів".

Представники Кохановської повідомили, що обшук у її квартирі замість обіцяної години тривав п’ять, але знайти співробітникам СБУ нібито так нічого й не вдалося.

"У Вікторії було вилучено два телефони та ноутбук", — водночас зазначено в пості.

Сама Кохановська написала у соцмережах, що 17 серпня відбудеться судове засідання, на якому їй оберуть запобіжний захід.

Також захисниця підкреслила, що називає збройну агресію "війною протягом 10 років з окупантами та російськими терористами".

Нагадаємо, 29 березня Вікторія Кохановська емоційно сперечалась з журналістом на території Києво-Печерської Лаври щодо звинувачень УПЦ у співпраці з Росією. Докази, знайдені СБУ, вона назвала "підкинутими папірцями" та вимагала вироку суду.

Пізніше, 10 квітня, Вікторію Кохановську забрали на допит у СБУ. Того ж дня захисниця УПЦ опублікувала відео, в якому звинуватила владу у надмірному контролі та показному патріотизмі. Вона закликала парафіян постояти за свою віру.