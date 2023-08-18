Вербовал информаторов для России: СБУ сообщила о подозрении блогеру из Запорожской области

По данным правоохранителей, подозреваемый проживал в городе Васильевка, после ее оккупации он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и начал вести пропагандистскую деятельность и вербовать информаторов для российской ФСБ. В СМИ сообщают, что мужчину зовут Сергей Соколовский.

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Служба безопасности Украины (СБУ) задокументировала подрывную деятельность и сообщила о подозрении блогеру-коллаборанту, проживающему на оккупированной части Запорожской области, который работает на ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что резидентом разоблаченных российских агентов является 30-летний житель захваченного города Васильевка, который работает на ФСБ под видом местного блогера. Основной его задачей является формирование агентурных сетей вражеской спецслужбы в подконтрольных Украине районах Запорожья.

По данным ОО"Институт массовой информации", речь идет о Сергее Соколовском.

"Для вербовки он использует собственный Телеграмм-канал, который насчитывает до 30 тыс. пользователей. Там он размещает сообщения, в которых призывает жителей региона "сливать" оккупантам информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона", — рассказали в СБУ.

Известно, что желающих "помочь" агрессору блогер сразу выводил на прямую связь с кадровым сотрудником ФСБ, кроме того, предатель активно использует собственный интернет-ресурс для продвижения нарративов Кремля, в которых подает искаженную информацию о ситуации на фронте и дискредитирует украинских защитников.

В СБУ сообщили, что на основании собранных доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

"Сейчас он скрывается от правосудия на временно оккупированной части юга Украины, но сотрудники СБУ установили его местонахождение и проводят мероприятия для привлечения к ответственности. Злоумышленник будет наказан!", — отметили в СБУ.

Агентурная сеть блогера-коллаборанта

В Службе безопасности сообщили, что в мае и июле этого года в ходе спецопераций СБУ на подконтрольной Киеву территории региона были задержаны трое его "подопечных".

Тогда злоумышленники готовили теракты против командования ВСУ и корректировали воздушные удары РФ по боевым позициям украинских воинов на передовой.

Напомним, что контрразведка Службы безопасности Украины в Днепре разоблачила участника агентурной сети Главного разведывательного управления Российской Федерации. По информации СБУ, подозреваемый отслеживал последствия вражеских "прилетов" по Днепру и "сливал" агрессору координаты пострадавших объектов.

Кроме того, 17 августа СБУ задержала информатора ВС РФ. По информации правоохранителей, житель Одессы пошел на сотрудничество с врагом и передавал ему секретную информацию. Ему грозит наказание в виде пожизненного заключения.