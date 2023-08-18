Вербував інформаторів для Росії: СБУ повідомила про підозру блогеру з Запорізької області

За даними правоохоронців, підозрюваний проживав у місті Василівка, після її окупації він добровільно пішов на співпрацю з ворогом та почав вести пропагандистську діяльність та вербувати інформаторів для російської ФСБ. В ІМІ повідомляють, що чоловіка звуть Сергій Соколовський.

Related video

Служба безпеки України (СБУ) задокументувала підривну діяльність та повідомила про підозру блогеру-колаборанту, що проживає на окупованій частині Запорізької області, який працює на ФСБ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що резидентом викритих російських агентів є 30-річний мешканець захопленого міста Василівка, який працює на ФСБ під виглядом місцевого блогера. Основним його завданням є формування агентурних мереж ворожої спецслужби у підконтрольних Україні районах Запоріжжя.

За даними ГО "Інститут масової інформації", мова йде про Сергія Соколовського.

"Для вербування він використовує власний Телеграм-канал, який нараховує до 30 тис. користувачів. Там він розміщує повідомлення, в яких закликає мешканців регіону "зливати" окупантам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону", — розповіли в СБУ.

Відомо, що охочих "допомогти" агресору блогер одразу виводив на прямий зв’язок з кадровим співробітником ФСБ, крім того, зрадник активно використовує власний інтернет-ресурс для просування наративів Кремля, в яких подає викривлену інформацію про ситуацію на фронті та дискредитує українських захисників.

В СБУ повідомили, що на підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

"Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня України, але співробітники СБУ встановили його місця перебування та проводять заходи для притягнення до відповідальності. Зловмисника буде покарано!", — наголосили в СБУ.

Агентурна мережа блогера-колаборанта

У Службі безпеки повідомили, що у травні та липні цього року у ході спецоперацій СБУ на підконтрольній Києву території регіону було затримано трьох його "підопічних".

Тоді зловмисники готували теракти проти командування ЗСУ та коригували повітряні удари РФ по бойових позиціях українських воїнів на передовій.

Нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки України у Дніпрі викрила учасника агентурної мережі Головного розвідувального управління Російської Федерації. За інформацією СБУ, підозрюваний відстежував наслідки ворожих "прильотів" по Дніпру і "зливав" агресору координати постраждалих об’єктів.

Крім того, 17 серпня СБУ затримала інформатора ЗС РФ. За інформацією правоохоронців, мешканець Одеси пішов на співпрацю з ворогом та передавав йому секретну інформацію. Йому загрожує покарання у вигляді довічного ув’язнення.