Готував новий ракетний обстріл Києва: СБУ затримала інформатора ЗС РФ (фото)

За інформацією правоохоронців, мешканець Одеси пішов на співпрацю з ворогом і та передавав йому секретну інформацію. Йому загрожує покарання у вигляді довічного ув’язнення.

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Служба безпеки України у Київській області в ході спецоперації затримала коригувальника, який працював на управління Генерального штабу ЗС Російської Федерації, повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією правоохоронців, агент займався встановленням геолокації підрозділів Сил оборони на території київського регіону.

Найбільше інформатора цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки, електропідстанції у Києві та місця бойового чергування української ППО.

"Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки нової серії прицільних повітряних ударів РФ по Києву та прилеглих населених пунктах", — йдеться у повідомленні СБУ.

Коли підозрюваний здійснював відеозйомку військової бази ЗСУ та "прив’язував" її GPS-координати до електронної карти, співробітники Служби безпеки затримали його, так би мовити, "на гарячому".

У Київській області СБУ затримала зрадника Фото: СБУ

Слідчі з’ясували, що агентом ЗС РФ виявився 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва. Для пошуку "швидкого заробітку" він розміщував "резюме" на спеціалізованих інтернет-платформах.

Російська воєнна розвідка зацікавилась даною персоною і за гроші залучила його до співпраці на користь РФ. Комунікацію здійснювали через один із месенджерів. Для конспірації зрадник створив декілька анонімних облікових записів.

Фото: СБУ

За місцем проживання затриманого були проведені обшуки, під час яких виявлено ноутбук і смартфон з доказами його розвідувально-підривної діяльності проти України.

Наразі він перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Нагадаємо, 16 серпня СБУ затримала "крота", який хотів вступити до лав ЗСУ. За інформацією силовиків, затриманий планував відбути в один з фронтових районів, щоб "зливати" окупантам геолокації бойових позицій та переміщення підрозділів Сил оборони на передовій.

Крім того, 14 серпня Фокус писав, що генерал-майор СБУ Шайтанов отримав 12 років за ґратами. Прокурори у суді довели, що експрацівник спецслужби збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам Росії.