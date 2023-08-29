Тікав у Придністров'я: СБУ затримала чоловіка, який воював на боці проросійських бойовиків (фото)

За інформацією слідчих, підозрюваний ще до початку повномасштабного вторгнення РФ приховано виїхав з окупованого Донбасу і "заліг на дно" в одній із областей України.

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Служба безпеки України у Вінницькій області поблизу кордону з невизнаним Придністров’ям затримала бойовика терористичної організації "ДНР" — він намагався втекти, щоб уникнути покарання за участь у війні проти України. Про це 29 серпня повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець міста Костянтинівка Донецької області. У 2014 році він приєднався до так званого "слов’янського полку" – підконтрольного Російській Федерації терористичного угруповання зі сходу України.

Там він приймав участь у "чергуваннях" на ворожих блокпостах, де він зупиняв і перевіряв авто українських громадян, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої території регіону. Під час таких "зупинок" проросійські бойовики викрадали людей та відбирали їхні автівки.

Також слідчі Служби безпеки з’ясували, що фігурант був адміністратором декількох прокремлівських груп у забороненій соцмережі "Вконтакте". Він агітував мешканців Донбасу вступати до лав окупаційних військ.

За інформацією правоохоронців, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він покинув лави бойовиків, приховано виїхав з окупованого Донбасу і "заліг на дно" в одній із областей України. Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали в одному із прикордонних районів Вінницької області.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон та сім-картки із доказами його зв’язку з бойовиками. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

СБУ затримала колишнього проросійського бойовика "ДНР" Фото: СБУ

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що СБУ затримала агентку ЗС РФ. За даними слідчих, жінку завербували спецслужби РФ дистанційно після деокупації Херсона. Вона протягом останнього місяця передавала агресору геолокації ЗСУ.

Крім того, 24 серпня у Житомирі викрили викладачку ліцею, яка заперечувала звірства в Ірпені та Бучі. За інформацією СБУ, підозрювана публічно називала злочини російських військових в Ірпені та Бучі "спланованою постановкою".