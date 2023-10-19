Символ "Русской весны": под Запорожьем погиб пророссийский боевик "казак Бабай", — росСМИ

Александр Можаев воевал в Украине на стороне "ЛДНР" еще в 2014 году, однако летом того же года сбежал в Крым. Сам Игорь Стрелков называл его дезертиром.

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В сети появилась информация, что 18 октября на украинском фронте погиб пророссийский боевик "ЛДНР" Александр Можаев, известный также как "казак Бабай". Российские паблики пишут, что "Бабай" был убит на Запорожском направлении.

"Вчера вечером, на Запорожском направлении погиб Саша "Бабай" (Александр Можаев), ополченец 2014, Казак и просто хороший человек", — говорится в сообщении.

В то же время другие каналы сообщают, что информация о смерти Можаева уточняется.

Кем был "казак Бабай"

Александр Можаев был уроженцем небольшого города Белореченск в Краснодарском крае РФ. Будущая "звезда" Донбасса работал грузчиком на складе и имел проблемы с законом из-за выращивания конопли и вооруженном нападении на человека.

В 2014 году с началом так называемой "Русской весны" в числе других пророссийских боевиков он прибыл в Донецкую область и принимал участие в захвате Славянска. Фактически "Бабай" — боевик первой волны наряду с такими персонажами, как Игорь Стрелков, Павел Губарев, Алексей Мозговой и другие. Из-за своего колоритного вида, российские пропагандисты обратили на него внимание, поэтому он часто попадал в их объективы, а фото распространялись по российским соцсетям.

Однако пиар бородатого "казака" с папахой на голове и в черных очках быстро закончился. Уже в июле он убежал в Крым, а через год боевик жаловался журналистам на то, что живет в нищете и вынужден просить деньги на еду у знакомых.

Позже "Бабай" дал интервью изданию "Газета.ру", в котором рассказал, что на Донбасс ему дорога закрыта, так как могут арестовать и посадить в подвал. При этом сам Стрелков-Гиркин назвал Можаева дезертиром.

"Мне туда дорога закрыта. Мне говорят: Саш, туда ехать нельзя. Могут арестовать, посадить в подвал — причину найдут", — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что Службы безопасности Украины 30 августа задержала в Одессе разведчика российской группировки "Призрак", который был участником террористической организации "ЛНР". Злоумышленником оказался местный житель, а воевал на стороне "ЛНР" под псевдонимом "Санта".