Росіяни відвозять українських військовополонених углиб РФ і утримують, як зеків

На території РФ полонених українських військових утримують не в спеціальних таборах, а в колоніях і СІЗО. Деякі з таких місць утримання перебувають у глибині РФ.

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Колишні військовополонені розповіли Фокусу про "умови утримання" в таких в'язницях.

"Нам вдалося зібрати інформацію про двадцять місць утримання на території РФ, у яких після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року Росія утримує як українських військовополонених, так і цивільних, — сказала в коментарі Фокусу Марія Климик, координаторка правозахисної організації Медійна ініціатива за права людини. — Вони розташовані не тільки біля кордону з Україною — у Бєлгородській, Курській, Ростовській областях, а й у глибині країни — у Волгоградській, Рязанській області. Кажуть і про Тульську. Тотальна більшість опитаних свідчить про те, що під час затримання й утримання військових б'ють, знущаються за допомогою електричного струму. Відомі також випадки вбивств військових у полоні".

Один із колишніх військовополонених розповів про перебування в СІЗО №2 Таганрога Ростовської області.

"Усе, що можна було робити цілий день, то це сидіти, але не на ліжках, і дивитися кудись — але не на двері, не у вікно, не на одне одного. Спілкуватися між собою заборонено, як і ходити по камері. Напам'ять треба вивчити пісню "День перемоги", гімн Росії та вірш про "братів росіян, які нам повинні пробачити". Усі слова на стіні висіли", — каже Володимир.

Він розповів, що кожного дня до полонених приходили спецназівці. "Виводили нас у коридор, змушували приймати положення "черепашка", присідати, при цьому застосовують фізичну силу. Мене вперше вдарили по нозі й одразу зламали ногу. Я лежу, мене б'ють, не вірять, що отримав травму. Але потім навіть лікаря знайшли. Я йому, щоправда, сказав, що сам зачепився і впав — не хотів, щоб мені ще щось зламали", — продовжив він.

Нагадаємо, за словами уповноваженої президента з питань забезпечення прав захисників України Олени Вербицької, Росія підтвердила, що в полоні перебувають 3392 українських військових. Про це вона сказала в інтерв'ю наприкінці 2022 року.