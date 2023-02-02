"Попытаются сделать": в ВСУ рассказали, смогут ли ВС РФ захватить Донбасс к марту

Спикер Восточной группировки украинской армии Сергей Череватый заявил, что ВС РФ попробуют оккупировать новые территории. Однако вряд ли их атаки будут успешными, ведь РФ бросила в бой свои лучшие воинские части еще в начале вторжения, они были уничтожены.

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Спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый ответил, удастся ли российским войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до 1 марта, как приказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, оккупанты вряд ли смогут это совершить. Об этом он сказал во время брифинга в Military Media Center.

Кроме того, представитель командования выразил сомнение, что россияне смогут существенно продвинуться на Донбассе. Череватый также отметил, что подобных приказов от Путина с момента вторжения было уже несколько.

Спикер рассказал, что российские войска попробуют пойти в наступление и оккупировать новые территории к годовщине начала полномасштабной войны 24 февраля.

"Враг постоянно хочет захватить новые украинские территории… Они любят разные даты, поэтому нельзя исключать, что они попытаются это сделать", — добавил он.

Однако Сергей Череватый напомнил, что в феврале 2022-го Россия бросила для наступления на Украину свои лучшие воинские части. Сейчас же у них нет таких ресурсов.

"Но чем и как они будут это делать? В феврале 2022 года Россия бросила в наступление свои лучшие воинские части, но все они были разбиты украинской армией. Поэтому у меня большие сомнения, что сейчас, находясь в постоянных боях, они смогут это сделать", — подытожил представитель командования.

Напомним, 2 февраля представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что Путин приказал ВС РФ захватить Донбасс до марта. По его словам, украинская разведка владеет информацией о переброске дополнительной техники и личного состава противника на восток Украины.

О новом масштабном наступлении россиян сказал и министр обороны Алексей Резников. Он поделился, что ВС РФ, вероятно, попытаются наступать на двух направлениях. Для этого РФ мобилизировала до 500 тысяч солдат.