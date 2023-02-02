"Спробують зробити": у ЗСУ розповіли, чи зможуть ЗС РФ захопити Донбас до березня

Спікер Східного угруповання української армії Сергій Череватий заявив, що ЗС РФ спробують окупувати нові території. Проте навряд чи їхні атаки будуть успішними, адже РФ кинула у бій свої найкращі військові частини ще на початку вторгнення, їх знищено.

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Речник Східного угруповання Збройних Сил України Сергій Черевий відповів, чи вдасться російським військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей до 1 березня, як наказав президент РФ Володимир Путін. За його словами, окупанти навряд чи зможуть це зробити. Про це він сказав під час брифінгу у Military Media Center.

Крім того, представник командування висловив сумнів, що росіяни зможуть суттєво просунутися на Донбасі. Череватий також зазначив, що таких наказів від Путіна з моменту вторгнення було вже кілька.

Спікер розповів, що російські війська спробують піти у наступ та окупувати нові території до річниці початку повномасштабної війни 24 лютого.

"Ворог постійно хоче захопити нові українські території... Вони люблять різні дати, тому не можна виключати, що вони спробують це зробити", — додав він.

Однак Сергій Череватий нагадав, що у лютому 2022-го Росія кинула для наступу на Україну свої найкращі військові частини. Нині ж у них немає таких ресурсів.

"Але чим і як вони це робитимуть? У лютому 2022 року Росія кинула в наступ свої найкращі військові частини, але їх усіх розбила українська армія. Тому в мене великі сумніви, що зараз, перебуваючи в постійних боях, вони зможуть це зробити", — підсумував представник командування.

Нагадаємо, 2 лютого представник ГУР Андрій Черняк заявив, що Путін наказав ЗС РФ захопити Донбас до березня. За його словами, українська розвідка володіє інформацією про перекидання додаткової техніки та особового складу супротивника на схід України.

Про новий масштабний наступ росіян сказав і міністр оборони Олексій Резніков. Він поділився, що ЗС РФ, ймовірно, спробують наступати на двох напрямках. Для цього РФ мобілізувала до 500 тисяч солдатів.