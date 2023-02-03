Армия РФ пытается окружить Угледар с двух сторон, – заместитель мэра

По словам Максима Вербовского, армия РФ пытается штурмовать украинские позиции с 21 января. Угледар разрушен, но оккупанты не продвигаются вперед.

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Российские войска пытаются не прорвать оборону Угледара, а обойти его с двух сторон. Об этом сообщил заместитель мэра города Максим Вербовский в комментарии "Суспільному".

С 21 января 2023 года оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции в районе Угледара. В течение 8 суток город под постоянным обстрелом артиллерии, "Градов" и вертолетов. По словам Вербовского, населенный пункт разрушен, повреждены 100% домов и вся инфраструктура.

"Сейчас ситуация стабилизирована, но тяжеловатая. Бои идут каждый день. Все под контролем Вооруженных сил Украины. До города им еще идти километра два, чтобы хотя бы выйти на окраину города", — заявил заместитель мэра.

Как отметил Вербовский, ВС РФ имели частичный успех в некоторых селах, но Силы обороны нанесли ряд ударов, что заставило врага отойти на прежние позиции.

Несмотря на все разрушение Угледар не покидает около 500 человек. Полицейские смогли эвакуировать мать с тремя детьми, но в населенном пункте все еще остается трое людей.

Напомним, 2 февраля в ВСУ заявили, что в Угледар прибыло спецподразделение "СОБР" для подавления бунтов в рядах оккупантов.

30 января Генштаб доложил о полном уничтожении разведроты из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.