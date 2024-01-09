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Украина

Украинская Википедия назвала десятку самых популярных статей 2023 года (инфографика)

самые популярные статьи украинской Википедии, топ 10 статей различной тематики, десятка популярных статей за 2023 год
Фото: Unsplash | Украинская Википедия по состоянию на 9 января 2024 года содержала более 1,3 млн статей

Традиционно высокое место в рейтинге заняла статья об украинском языке, а рассказ об украинской азбуке впервые попал в десятку самых популярных.

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Общественная организация "Викимедиа Украина" проанализировала статистику украинского раздела крупнейшей онлайн-энциклопедии и определила самые популярные статьи 2023 года. Эти данные организация обнародовала на собственном сайте.

"Рейтинг самых популярных статей Википедии в значительной степени отражает интересы и переживания украинского общества. Сразу отмечу, что треть из топ 50 касается российско-украинской войны. Среди новинок 2023 года примерно по полмиллиона просмотров получили статьи о ChatGPT и 3-ю отдельную штурмовую бригаду. Из крупнейших спадов в рейтинге — статья об Алексее Арестовиче", — комментирует Николай Козленко, заместитель председателя правления ОО "Викимедиа Украина" и администратор украинского раздела Википедии.

Самой популярной стала статья об Украине, которую в течение 2023 года пользователи просмотрели 1,6 миллиона раз. Второе место занимает статья "Российское вторжение в Украину (с 2022)", которая имеет более 1,3 миллиона просмотров. Тройку лидеров замыкает статья об украинском поэте Тарасе Шевченко. Кроме того, в топ 10 традиционно вошла статья об украинском языке, а статья об украинской азбуке впервые попала в десятку самых популярных.

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Фото: Скриншот

Среди современников в топ 10 вошли статьи о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, президенте Украины Владимире Зеленском и начальнике ГУР Министерства обороны Кирилле Буданове. Много просмотров получили статьи о погибших командире 1-й ОМБ "Волки Да Винчи" Дмитрии Коцюбайло и министре внутренних дел Денисе Монастырском. Также украинцы интересовались Владимиром Путиным и Евгением Пригожиным.

Из исторических фигур самыми популярными оказались Тарас Шевченко, Леся Украинка, Степан Бандера, Иван Франко и др. Также украинцы много читали о различных исторических событиях — Второй и Первой мировых войнах, Киевской Руси, Волынской трагедии и Голодоморе в Украине (1932-1933).

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Фото: Скриншот

С географической точки зрения интересовались не только странами — Украиной, Израилем, Россией, Великобританией, Польшей, Германией и Сектором Газа. Запросы касались и городов — Киева, Бахмута, Львова.

Среди статей культурной тематики распространение получили статьи о Гимне Украины, мультфильме "Мавка. Лесная песня", список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb и т. п.

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Фото: Скриншот

В 2023 году стали достаточно популярными статьи военной тематики. Прежде всего это касалось материалов, связанных с защитой Украины от российской агрессии: Вооруженные силы Украины, 3-я отдельная штурмовая бригада, 47-я отдельная механизированная бригада, российско-украинская война (с 2014 года).

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