"Ячейки пропаганды": россияне хотят открыть "музеи СВО" в каждой школе в оккупации, — ЦНС

В подполье отметили, что противник хочет перенести ответственность за начало войны на Украину и для этого начинает промывать мозги школьникам.

Related video

Российские захватчики решили значительно усилить пропаганду на временно оккупированных территориях. Коснется это в первую очередь школьников. Об этом заявили в пресс-службе Центра национального сопротивления 5 января.

По информации украинского подполья, противник продолжает промывать мозги детям при помощи создания музейных центров своей захватнической войны. Фиксируется это в частях Луганской области, которая остается под временным контролем РФ.

"Так, местная оккупационная администрация распорядилась создать в каждой действующей школе так называемые "музеи СВО" (официальное название войны в РФ, — ред.). То есть, в каждой школе будут ячейки пропаганды, которые будут возвеличивать нацистскую войну Кремля против Украины", — говорится в сообщении.

В так называемые музеи противник собирается завести выставки с российским снаряжением, а также будут сооружены специальные стенды, на которых разместят местных предателей. Это необходимо Кремлю для того, чтобы поддержать миф о том, что местные якобы продолжают поддерживать оккупацию.

В ЦНС отдельно призвали сообщать о тех гражданах, которые помогают организовывать пропагандистские процессы, а также проводят "экскурсии" для противника. Родителей также попросили уделять больше внимания воспитанию детей и объяснять им, кто на самом деле виноват в начале войны.

"Главная цель музеев перенести ответственность за начало войны, а также за преступления россиян против гражданского населения в 2022 году на жертву — то есть Украину", — подытожили в Центре национального сопротивления.

Напомним, 22 декабря сообщалось, что РФ вывозит украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву. В подполье отмечают, что враг систематически проводит политику геноцида на временно оккупированных территориях, пытаясь уничтожить "целое поколение украинцев".