Без резни в Буче и мятежа Пригожина: как в РФ запускают тоталитарный аналог "Википедии"

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предполагает, что российские власти смогут "забанить" международную "Википедию", заменив своей "Рувики".

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"Википедия" — один из самых популярных веб-сайтов в России, который посещают около 95 миллионов человек в месяц, но вскоре он может быть запрещен, пишет в своем большом аналитическом материале агентство Bloomberg. Оригинальную энциклопедию хотят заменить ресурсом "Рувики", который будут редактировать "специально отобранные профессионалы".

История противостояния РФ и Википедии

Роскомнадзор и другие контролирующие органы давно стараются очистить российский сегмент интернета от "неправильной" информации. Еще в 2019 году Владимир Путин выразил свое недовольство "Википедией", пообещав поддержать альтернативу, которая "будет представлять достоверную информацию". С марта 2022 года после своего нападения на Украину власти РФ неоднократно штрафовали за "дезинформацию" и "дискредитацию вооруженных сил РФ". Общая сумма штрафов составила $255 миллионов.

Аналитики Bloomberg считают, что "последней каплей", которая переполнила "чашу весов" в пользу открытия "своей Википедии" стал бунт ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Поскольку многие российские СМИ подконтрольны правительству и ангажировано предоставляли информацию, а Роскомнадзор стал активно блокировать ресурсы и поисковые запросы с информацией про Пригожина, то граждане РФ отправились "искать правду" именно на "Википедии".

Там была опубликована подробная статья о бунте, включающая в себя новые репортажи о том, как все происходило. В статье "Мятеж группы Вагнера" цитируются источники, начиная от новостных агентств, которые Кремль называет "иностранными агентами", и заканчивая американской прессой. В первый день привлекла внимание более 270 000 человек.

Перечень самых популярных статей в российской Википедии в июне 2023 года Фото: Википедия

"Правильная" Википедия и кто ее создал

Когда две недели назад открылся ресурс "Рувики", то многие активные редакторы "Википедии" и сторонники свободной информации восприняли это как зловещий знак, пишет Bloomberg. Лицензия оригинальной "Вики" позволяет "разветвлять" сервис, так что создатели "Рувики" просто скопировали из оригинальной Википедии то, что посчитали "правильным" и убрали ненужные им материалы.

Например, были удалены статьи об убийствах российскими оккупантами мирных украинцев Буче и появилась стать о ЧВК "Вагнер", но без упоминания мятежа. Так же вы не найдете в "Рувики" историю появления футбольной песни харьковских болельщиков "про Путина" и других неудобных для российских властей материалов.

Возглавляет "Рувики" Владимир Медейко, который почти 20 лет до этого руководил российским подразделением "Википедии". Коллеги были шокированы его уходом из проекта, над которым тот работал с 2003 года, и еще больше удивились его заявление о причине ухода: создания прокремлевского ресурса.

Владимир Медейко возглавил прокремлевскую интернет-энциклопедию Рувики Фото: Рувики

Сам Медейко отрицает, что работает на Кремль, а финансирование своего проекта связывает с "заинтересованными инвесторами", которых, конечно же, отказывается называть. Свой неожиданный уход он объясняет "тщетными многолетними попытками улучшить Википедию".

По словам Медейко, его "Рувики" будет редактировать "группа экспертов", но обычным пользователям вносить изменения в статьи будет запрещено. Медейко объясняет это тем, что эксперты, "не хотят спорить" с людьми без профильного образования, но с такими же правами на редактирование.

Медейко также заявил, что Рувики будет соблюдать российские законы, сохраняя при этом свой нейтралитет. Кстати, в Рувики в статье о вторжении в Украину это упоминается просто как "Военные действия в Украине, начавшиеся 24 февраля 2022 года, которым предшествовал кризис в отношениях между Россией и Украиной".

Сам глава Рувики выступает против блокировки "Википедии" после появления его проекта в РФ, но закрытия доступа к оригинальной энциклопедии опасаются 10 000 активных редакторов, которые сейчас модерируют российскую Википедию. К тому же председатель цифрового комитета Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале после запуска "Рувики": "Как я уже много раз говорил, Википедия может быть полностью заблокирована только тогда, когда отечественный аналог был создан. Теперь это больше не проблема".

Где еще "банили" Википедию

Россия — не единственная страна, где Википедия оказалась под угрозой запрета. Турция закрывала доступ к Википедии более чем на два года после того, как та отказалась удалить материалы, описывающие страну как государственного спонсора террора из-за ее поддержки боевиков в Сирии. В итоге турецкий суд восстановил доступ к Википедии в 2020 году, заявив, что запрет нарушает конституционную гарантию свободы выражения мнений.

Пакистан закрывал Википедию за публикацию материалов, которые она сочла святотатственными. Индия заявила руководству Википедии, что заблокирует англоязычную версию Википедии на местном уровне, если та не будет соблюдать индийский закон, согласно которому все карты должны соответствовать контуру ее национальной границы, включая спорные районы, такие как Кашмир.

Возможно, Россия взяла пример с Китая — там "Википедия" запрещена и заблокирована, зато работает "суверенная" энциклопедия Baidu Baike. Пользователи могут создавать свой собственный контент, но только под контролем цензуры.

Ранее Фокус рассказывал, что чат-боты на основе ИИ еще не доросли до Википедии. Они слишком "галлюцинируют" и врут.