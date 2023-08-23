"Чуть не сломали руку": в ВСУ рассказали об испытаниях, которые проходят солдаты на юге, — WSJ

По словам журналистов, 47-я ОМБр уже накопила опыт, особенно в разминировании, и действует более методично. Несмотря на это, бои проходят очень тяжело.

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Контрнаступление ВСУ началось для военнослужащих 47-й бригады "Магура" очень тяжело. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По словам журналистов, они пообщались с неназванным солдатом из 47 ОМБр, который рассказал, что сперва казалось, что контрнаступление сможет начаться стремительно.

"Вначале мы думали, что сможем взять кулак и ударить их со всей силы, и чуть не сломали руку", — сказал он.

Затем военнослужащий добавил, что бригада уже накопила опыт, особенно в разминировании, и действует более методично. Несмотря на это, бои проходят очень тяжело.

"Много травм. Много новых людей. Времени на подготовку не так много", — сказал военнослужащий журналистам.

Издание пишет, что сейчас 47-я ОМБр занимается эвакуацией мирных жителей из Работино Запорожской области. До начала войны в населенном пункте проживало несколько сотен жителей.

Напомним, что заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ с боями зашли в Работино и эвакуировали граждан на БМП Bradley. Она заявила, что россияне непрерывно обстреливают населенный пункт из артиллерии. ВСУ, в свою очередь, выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага.

Кроме того, в Генштабе ВСУ заявили, что ВСУ продвигаются к Мелитополю. Так, по словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, защитники закрепляются на достигнутых рубежах и применяют средства контрбатарейной борьбы в районе Работино. По оценкам ISW, это тактически значимое продвижение позволит ВСУ действовать уже за пределами российских минных полей.