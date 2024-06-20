В Киеве привели в порядок могилы "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко (фото, видео)
Женщине, которая совершила надругательство над могилами погибших защитников грозит до семи лет лишения свободы. Но сначала она должна пройти судебно-психиатрическую экспертизу, которая определит, является ли она вменяемой, заявили в полиции.
Могилы погибших защитников Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", Андрея Пильщикова "Джуса" и Павла Петриченко, которые были осквернены ночью 20 июня, близкие и друзья уже привели в порядок. Фотографию восстановленной могилы Да Винчи опубликовало издание NV.UA.
Неравнодушные обновили фотографии погибших защитников Украины, несли флаги и цветы в течение всего дня и вечера.
Погром на Аскольдовой могиле
Утром 20 июня стало известно о совершении погрома на могилах трех погибших воинов. Об этом в Facebook сообщила парамедик и военнослужащая спецподразделения ВСУ "Волки да Винчи" Алина Михайлова.
Она заверила, что могилы восстановят, а виновников найдут и накажут.
После обеда Киевская городская прокуратура заявила о задержании 60-летней женщины, которую подозревают в надругательстве над могилами военных.
По данным правоохранителей, женщина сорвала и поломала памятные таблички, разбила лампадки и изуродовала государственный флаг Украины. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.
Заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок в эфире телемарафона заявила, что женщина не объяснила мотивов своего поступка. Следствие имеет основания полагать, что у задержанной расстройства здоровья.
Ей назначили судебно-психиатрическую экспертизу, которая определит, является ли она вменяемой и, осознавала ли она свои действия.
Напомним, в октябре 2023 года с могилы погибшего летчика Андрея Пильщикова "Джуса" украли шевроны. Злоумышленников зафиксировали камеры наблюдения.