Зір, слух, гепатит, онкологія: коли ВЛК може визнати непридатність до служби

Законодавство визначає обов’язок військово-лікарняної комісії з’ясувати, чи придатний призовник до проходження служби у війську. Є також чіткий перелік хвороб, які дозволяють ВЛК зробити висновок щодо непридатності. Проте ВЛК нерідко ігнорують наявність у призовників складних діагнозів.

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У Наказі Міністерства оборони України від 14.08.2008 року № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України є великий перелік хвороб, що дають право призовнику звільнитися від служби в армії. Про це Фокусу розповіла адвокатка з медичного права Юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Алла Цимановська.

У визначеному наказом переліку — такі хвороби:

хвороби органів зору;

хвороби органів слуху;

деякі інфекційні та паразитарні хвороби;

розлади психіки та розлади поведінки;

захворювання нервової системи;

туберкульоз;

онкологічні захворювання (злоякісні та доброякісні новоутворення);

інфекційні ураження травної системи та шкіри;

захворювання, що передаються статевим шляхом;

ВІЛ;

захворювання системи кровообігу;

хвороби крові та кровотворних органів;

хвороби дихальної системи;

хвороби та патології сечостатевої системи;

захворювання ендокринної системи;

захворювання кістково-м'язової системи;

гепатити;

захворювання травної системи.

Алла Цимановська зазначила, що під час ухвалення рішення щодо придатності до військової служби комісія керується:

Додатком 1– "Розклади хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби",

Додатком 2 – "Пояснення щодо застосування статей Розкладу хвороб"

Додатком 3 – "Таблиця додаткових вимог до стану здоров'я" (п. 1.2 Розділу ІІ Наказу № 402).

"Розклад хвороб розроблений відповідно до вимог Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я 10-го перегляду (МКХ-10)", — каже адвокатка.

Як повідомив Фокусу юрист ЮФ GRACERS Сергій Савинський, ВЛК не має права визнавати придатним чоловіка, яких хворий на один із видів хвороб, визначених Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. А от тимчасова непридатність або обмежена придатність у таких випадках визначається ВЛК індивідуально.

"Особи з онкологічними захворюваннями, вірусним гепатитом, які погано піддаються лікуванню і супроводжуються вираженим порушенням у роботі органів і систем, не можуть бути призвані на службу до армії. Люди, які мають епілепсію, епілептичний синдром, епілептичний статус, мігрень, розлади сну при систематичних загостреннях також позбавляються необхідності проходження служби", — зазначає Савинський.

Важливо

Діагноз має значення. Як працюють ВЛК в Україні та чому мобілізують хворих

Алла Цимановська додає: з точки зору медичної практики, наявність діагнозу не визначає ступінь придатності чоловіка до проходження військової служби. "Важливим є визначити також і ступінь прояву хвороби, тобто наскільки встановлений діагноз заважає людині проходити військову службу", — каже Алла Цимановська.

Юристи також розповіли Фокусу, що наразі існує багато випадків формального ставлення лікарів ВЛК до скарг військовозобов’язаних, ігнорування їх зауважень щодо стану здоров’я, без проведення обстежень, діагностики, отримання аналізів та висновків інших лікарів.

"Для уникнення таких ситуації особам, що проходять ВЛК, слід, по-перше, мати із собою медичні довідки та картки, історії своїх хвороб та епікрізи з лікувальних закладів, результати попередніх обстежень, надавати копії цих документів лікарям ВЛК, по друге, звертатися з усними та письмовими заявами до лікарів ВЛК та канцелярій відповідних установ, щодо направлення їх на додаткові обстеження та аналізи за цими хворобами", — зазначив адвокат ЮКК "Де-Юре" Юрій Костинюк. Він також впевнений, що в разі відвертого ігнорування лікарями ВЛК будь-яких медичних документів, як з державних, так і з приватних лікарських закладів, особі слід оскаржувати висновок ВЛК до ВЛК вищого рівня або до суду.

Раніше Фокус писав, що допоки ВЛК не визнає громадянина придатним до військової служби за станом здоров'я, призвати його на військову службу під час мобілізації ТЦК і СП не має підстав.