Заробити на війні: звідки в Україні з'явилися майже 3 тисячі нових мільйонерів

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За уточненими даними офіційного декларування доходів, за перший рік війни (2022-й) кількість мільйонерів в Україні зросла на рекордні 16% — до 12,37 тис. осіб.

Такі дані навів Данило Гетманцев.

Тобто, незважаючи на війну, в Україні з'явилося 2863 нових мільйонери.

І це тільки офіційно і незважаючи на те, що 6 млн осіб опинилися за кордоном (багато хто з них не здає декларації) або в окупації.

А серед тих, хто виїхав або залишився на окупованих територіях, теж були мільйонери, які зникли з радара нашої податкової системи.

Таке зростання підтверджує слова класика про те, що чим більше сліз і відчаю на одному соціальному полюсі, тим більше надмірностей і розбещеної розкоші — на іншому.

З одного боку, зростання кількості мільйонерів — це добре. Суспільство багатіє, сума податків до бюджету — зростає.

Але це якщо працює економіка.

А якщо у 2022-му році ВВП впав на 29%? А промисловість — ще глибше?

У такому разі зростання кількості мільйонерів — це свідчення того, що частина суспільства навчилася заробляти на війні і є головним бенефіціаром її продовження.

І ця частина суспільства практично ніяк не пов'язана з динамікою зростання/падіння економіки країни загалом.

Так само, як і з долями мільйонів співвітчизників, які перебувають на фронті, в тилу, у статусі біженців або в окупації.

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