Страшнее ракет и "шахедов". Почему бизнес не уходит из прифронтовых зон

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Интересная информация из системы "Опендатабот".

Куда релоцируется украинский бизнес во время войны?

Существует стереотип, с которым мне приходится часто спорить.

Мол, на территориях, близких к линии фронта, бизнес невозможен.

И все предприятия нужно переместить либо в Закарпатье, либо во Львовскую область.

Как показала карта релокаций, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области лидируют по числу релокаций наряду с Закарпатьем и значительно опережают области на западе.

Более того, в личном зачете области в зоне риска опережают все области на западе.

В чем причина?

Местные власти областей в зоне риска умерили коррупционные аппетиты.

А на западе, наоборот, цены себе не сложат.

Получается, что коррупции, регуляций и квази-фискальных поборов бизнес боится больше ракет и "шахедов".

Плюс база, кадры.

Сохранение экономической активности на территориях с рисковым ведением бизнеса должно стать одной из задач для государства.

Потому что после потери рабочих мест остается пустыня.

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