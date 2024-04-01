Страшніші за ракети і "шахедів". Чому бізнес не йде з прифронтових зон

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Цікава інформація із системи "Опендатабот".

Куди релокується український бізнес під час війни?

Існує стереотип, з яким мені доводиться часто сперечатися.

Мовляв, на територіях, близьких до лінії фронту, бізнес неможливий.

І всі підприємства потрібно перемістити або в Закарпаття, або у Львівську область.

Як показала карта релокацій, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області лідирують за кількістю релокацій поряд із Закарпаттям і значно випереджають області на заході.

Ба більше, в особистому заліку області в зоні ризику випереджають усі області на заході.

У чому причина?

Місцева влада областей у зоні ризику стримала корупційні апетити.

А на заході, навпаки, ціни собі не складуть.

Виходить, що корупції, регуляцій і квазі-фіскальних поборів бізнес боїться більше за ракети і "шахедів".

Плюс база, кадри.

Збереження економічної активності на територіях із ризиковим веденням бізнесу має стати одним із завдань для держави.

Тому що після втрати робочих місць залишається пустеля.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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