Удовлетворить Индию и Африку. Как России удалось сохранить объем экспорта нефти

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За счет чего РФ сохранила показатели своего нефтяного экспорта?

Еще летом 2022 года я писал о том, что "выпилить" РФ из мирового энергетического баланса пока не удастся. Этот прогноз оказался верным.

Основные аргументы тогда были следующие:

На данный момент кластером с наибольшим превышением потребления над добычей энергоресурсов в структуре регионального энергетического баланса является Азия: 1890 Mtoe (условные мегатонны нефтяного эквивалента). На втором месте Европа: 835 Mtoe. Суммарно эти два мегакластера нуждаются в импорте 2725 Mtoe.

Кто может их дать?

Надежд на Тихоокеанский регион, Африку и Латинскую Америку почти нет. На них приходится уровень свободных объемов в размере 296, 209, 49 Mtoe соответственно.

Среди крупнейших поставщиков — лишь Ближний Восток (1127 Mtoe) и страны СНГ (789 Mtoe, в основном речь о РФ и Казахстане).

Суммарно два этих энергетических региона могут дать почти 2000 Mtoe, то есть данный объем еще не покрывает потребности ЕС и Азии.

Потенциал Северной Америки (322 Mtoe) лишь частично амортизирует проблему, но не решает ее (взнос Канады — 245 Mtoe и США — 78 Mtoe).

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Кстати, данные показатели наглядно демонстрируют несостоятельность теории касательно того, что нынешний энергетический кризис в ЕС — это якобы происки Штатов по вытеснению РФ с рынка энергоресурсов в качестве основного конкурента. Как видим, у США нет на данный момент необходимых объемов свободной энергии для ЕС.

Вовлечение Ирана с помощью подписания между этой страной, ЕС и США так называемого "иранского досье или сделки" может уменьшить дефицит на 78 Mtoe.

Ключевой внутренний энергетический базис Европы на сегодня — это Норвегия (185 Mtoe).

Чисто теоретически, в Европу можно перенаправить весь свободный ресурс Австралии, Канады, США, Ирана, Алжира и Нигерии. Получим суммарно 855 Mtoe.

Эти объемы закрывают потребности Европы, но оголяют дефицит в Азии, на рынки которой поставляет свои энергоресурсы Канада, Австралия и частично США.

И это мы не учитываем, что обеспеченность нефтью будет сопровождаться дефицитом по углю, урану или природному газу.

Что касается РФ, то она на данный момент имеет энергетический профицит, сопоставимый с дефицитом как Китая, так и Европы.

Примечательно, что и Европа, и Китай имеют почти идентичный уровень дефицитности — чуть более 800 Mtoe. При показателе избытка энергии в РФ на уровне 682 Mtoe.

Сейчас в дефиците — мировые запасы нефти и биомассы.

В профиците — запасы нефтепродуктов, природного газа и угля.

Но, судя по нынешней динамике, в ближайшее время запасы газа могут уйти в глубокий минус.

Именно эта палитра энергодефицитности и раскрашивает глобус в цвета нейтральности, скрытой поддержки по отношению к РФ или вялой помощи по отношению к Украине.

В первую очередь — это Китай, Индия, Турция и некоторые европейские страны.

А вот Южная Корея, Тайвань, Япония и Великобритания гарантированно обеспечиваются энергоресурсами за счет США, Канады и Австралии — и их зависимость от российских поставок может быть относительно легко диверсифицирована.

На графике показаны изменения в структуре покупателей российской нефти (2023-й по сравнению с 2022-м).

Индия увеличила ее покупку на 111%, Китай — на 21%, Африка — на 300%, Ближний Восток — на 50% (программы замещения в продажах), Турция — на 75%.

Зато ЕС сократила закупки российской нефти на 79%, а США + Британия — на 100%.

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