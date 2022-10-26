Киев во тьме. Когда чаще всего отключают свет и почему не соблюдается график

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По веерным отключениям электроэнергии в Киеве

1. Их характер — не веерные, а аварийные отключения. Графики не соблюдаются и пока существуют для галочки, хотя энергокомпании обещают, что отключения буквально с сегодняшнего дня станут более предсказуемы и равномерны.

2. Отключений избежать не удастся. И ситуация в последующие месяцы станет еще суровее. Именно поэтому важен веер, чтобы люди заранее знали, до какого времени приготовить обед, сходить в душ, когда не садиться в лифт.

3. Это знание также поможет интернет-провайдерам, коммунальщикам и главам ОСМД правильно настраивать реле, автоматизированные и компьютерные системы, заранее отключать насосы, лифты. Это все вопросы бытовой безопасности, между прочим. И огромных непродуктивных сил на устранение микроаварий (иногда, увы, не микро). Например, лифтеры по Киеву бросили профилактические работы, т. к. все усилия уходят на героическое вызволение людей из кабин.

4. Наиболее вероятно принудительное обесточивание, когда начинается новый час, т. е. на часах около 00 минут.

5. То, что публичные пространства у некоторых органов власти куда светлее, чем иные — ничего в этом плохого. Пусть хоть где-то будут светлые улицы и площади. Но светлая одежда и светоотражающие элементы теперь стают обязательными даже в городах: статистика ДТП с началом полномасштабной войны не стала лучше.

6. Все это не отменяет умных советов о запасах свечей, зарядке пауербанков, помощи фронту и гуманитарному тылу, рациональной финансовой обороне, гибких графиках работы. Если они таки умные.

7. Предлагаю бренд YASNO пока именовать NeYASNO.

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