Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак: как индийцы колонизуют мир

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Риши Сунак — еще один пример невероятного, как казалось ранее, прорыва людей индийского происхождения в западном мире. Ранее я приводил краткий список крупнейших западных компаний, возглавляемых выходцами из полуострова Индостан. Это CEO в Google, Microsoft, Adobe, Twitter, Mastercard, IBM и т. д.

Однако, бизнес — это всегда более эластичная сфера, чем политика. Особенно политика, столь богатая национальными особенностями и традициями, как, например, в Великобритании. И вот теперь мы имеем еще один прецедент: Риши Сунак становится лидером партии тори, а по завершении формальных процедур станет первым в истории британским премьер-министром азиатского происхождения.

"Что касается культурного воспитания, я бывал в храме в выходные — я индуист, — но и ходил по субботам на футбол" Риши Сунак в интервью Би-би-си в 2019 году

Кстати, вице-президент США Камала Харрис (полное имя Kamala Devi Harris) по матери имеет индийское происхождение, отец родом с Ямайки. "Камала" — одно из имен индуистской богини Лакшми и в переводе с санскрита означает "цветок лотоса", "Деви" — имя женского божества; согласно индуистскому учению, энергия Деви — Шакти — находится в цветке лотоса с тысячей лепестков Сахасраре — одной из семи основных чакр…

На мой взгляд, это более чем показательная тенденция. Т. е. смотрите, что получается.

Страны так называемого второго мира становятся все более могущественными и самостоятельными, демонстрируя свою волю и свое видение мирового устройства.

При этом они как бы отрицают и сопротивляются "необъявленному новому крестовому походу" Запада в виде бесформенно растекающейся по планете глобализации.

Но в то же время на Западе происходят не менее фундаментальные изменения. Запад начинает делать первые шаги в плане собственной консолидации: во-первых, на основе общности принципов политических систем, а во-вторых, на основе разной степени открытости экономик (вы или член клуба, или можете иногда посещать клуб по разовому приглашению, или для вас вход закрыт). И, кстати, война, развязанная Россией против Украины, играет в этом совсем не последнюю роль — как центр кристаллизации и ускорения ранее столь вяло протекавших процессов. На выходе из этой войны Украина имеет все шансы и просто обязана стать полноправным членом клуба.

Другим интереснейшим процессом является продолжающаяся (на самом деле!) глобализация, происходящая на Западе внутри самого себя. Проникновение выходцев из стран Азии и Африки в высшие эшелоны политических и бизнес-элит Запада создает возможность противопоставить универсальные принципы, выработанные западной цивилизацией, локальному и региональному давлению растущих гигантов второго мира и, самое главное, их претензиям на лидерство в глобальном масштабе.

Это позволяет создать совершенно новую картину мира, где одновременно могут существовать (и при этом мирно сосуществовать!), например, две Индии. Одна Индия — как культура, связанная с независимым государством, и вторая "Индия" — как квазикультура, не привязанная ни к чему, без границ и законов, полностью интегрированная в западные институты через свои диаспоры, через своих представителей в органах власти и управлении крупными корпорациями.

Индия в силу особенностей истории — это хороший кейс для начала. За ней может последовать "два Китая", "две Африки", "два Ближних Востока" и т. д. Это сложнейший процесс, но он может дать цивилизации Запада второе дыхание, вывести ее на новый уровень.

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