Новий прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак: як індійці колонізують світ

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Ріші Сунак — ще один приклад неймовірного, як здавалося раніше, прориву людей індійського походження у західному світі. Раніше я наводив короткий список найбільших західних компаній, які очолювали вихідці з півострова Індостан. Це CEO Google, Microsoft, Adobe, Twitter, Mastercard, IBM і т.д.

Проте бізнес — це завжди еластичніша сфера, ніж політика. Особливо політика, така багата на національні особливості та традиції, як, наприклад, у Великій Британії. І ось тепер ми маємо ще один прецедент: Ріші Сунак стає лідером партії торі, а після завершення формальних процедур стане першим в історії британським прем'єр-міністром азіатського походження.

"Щодо культурного виховання, я бував у храмі у вихідні — я індуїст, — але й ходив у суботу на футбол" Ріші Сунак в інтерв'ю BBC у 2019 році

До речі, у віцепрезидентки США Камали Гарріс (повне ім'я Kamala Devi Harris) матір має індійське походження, батько з Ямайки. "Камала" — одне з імен індуїстської богині Лакшмі і в перекладі з санскриту означає "квітка лотоса", "Деві" — ім'я жіночого божества; згідно з індуїстським вченням, енергія Деві — Шакті — знаходиться в квітці лотоса з тисячею пелюсток Сахасраре — однієї з семи основних чакр…

На мій погляд, це більш ніж показова тенденція. Тобто дивіться, що виходить.

Країни так званого другого світу стають все більш могутніми та самостійними, демонструючи свою волю та своє бачення світового устрою.

Крім того, вони ніби заперечують і опираються "неоголошеному новому хрестовому походу" Заходу у вигляді глобалізації, що безформно розтікається по планеті.

Але в той же час на Заході відбуваються не менш фундаментальні зміни. Захід починає робити перші кроки в плані власної консолідації: по-перше, на основі спільності принципів політичних систем, а по-друге, на основі різного ступеня відкритості економік (ви або член клубу, або іноді можете відвідувати клуб на разове запрошення, або для вас вхід закрито). І, до речі, війна, розв'язана Росією проти України, відіграє в цьому зовсім не останню роль — як центр кристалізації та прискорення таких мляво протікали процесів. На виході з цієї війни Україна має всі шанси і просто має стати повноправним членом клубу.

Іншим цікавим процесом є глобалізація, що триває (насправді!), що відбувається на Заході всередині самого себе. Проникнення вихідців з країн Азії та Африки у вищі ешелони політичних та бізнес-еліт Заходу створює можливість протиставити універсальні принципи, вироблені західною цивілізацією, локальному та регіональному тиску гігантів другого світу, що ростуть, і, найголовніше, їх претензіям на лідерство в глобальному масштабі.

Це дозволяє створити абсолютно нову картину світу, де одночасно можуть існувати (і крім того, мирно співіснувати!), наприклад, дві Індії. Одна Індія — як культура, пов'язана з незалежною державою, і друга "Індія" — як квазікультура, не прив'язана ні до чого, без кордонів і законів, повністю інтегрована в західні інститути через свої діаспори, через своїх представників в органах влади та управління великими корпораціями .

Індія через особливості історії — це хороший кейс для початку. За нею може бути "два Китаї", "дві Африки", "два Близькі Сходи" і т. д. Це найскладніший процес, але він може дати цивілізації Заходу друге дихання, вивести її на новий рівень.

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