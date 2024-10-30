У 100 разів розумніший, ніж GPT-4. Що несе людству новий штучний інтелект від OpenAI
Компанія OpenAI готує до релізу нову модель штучного інтелекту. Розповідаючи про неї, блогер Роман Комиза наводить цитату розробників про те, що вона буде "в 100 разів потужнішою, ніж GPT-4"...
OpenAI планує запустити "в 100 разів потужнішу модель, ніж GPT-4" Orion, до грудня 2024 року.
На відміну від останніх двох моделей (GPT-4o і o1), Orion спочатку не йтиме в широкий реліз через ChatGPT, повідомляє The Verge.
Натомість OpenAI планує спочатку надати доступ компаніям, з якими вона тісно співпрацює, щоб вони могли створювати власні продукти та функції.
За даними The Verge, інженери Microsoft — головного партнера OpenAI з розгортання моделей ШІ — зараз готуються розмістити Orion на Azure вже в листопаді. Хоча Orion розглядається всередині OpenAI як наступник GPT-4, незрозуміло, чи буде компанія називати його "GPT-5" за межами компанії після релізу. OpenAI і Microsoft відмовилися коментувати цю новину.
Для розуміння масштабу: версія GPT-3 містила 175 млрд параметрів машинного навчання, у GPT-4 їх уже 100 трлн. Те, про що зараз ідеться, візуально представлено на малюнку))
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