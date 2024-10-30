У 100 разів розумніший, ніж GPT-4. Що несе людству новий штучний інтелект від OpenAI

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OpenAI планує запустити "в 100 разів потужнішу модель, ніж GPT-4" Orion, до грудня 2024 року.

На відміну від останніх двох моделей (GPT-4o і o1), Orion спочатку не йтиме в широкий реліз через ChatGPT, повідомляє The Verge.

Натомість OpenAI планує спочатку надати доступ компаніям, з якими вона тісно співпрацює, щоб вони могли створювати власні продукти та функції.

За даними The Verge, інженери Microsoft — головного партнера OpenAI з розгортання моделей ШІ — зараз готуються розмістити Orion на Azure вже в листопаді. Хоча Orion розглядається всередині OpenAI як наступник GPT-4, незрозуміло, чи буде компанія називати його "GPT-5" за межами компанії після релізу. OpenAI і Microsoft відмовилися коментувати цю новину.

Для розуміння масштабу: версія GPT-3 містила 175 млрд параметрів машинного навчання, у GPT-4 їх уже 100 трлн. Те, про що зараз ідеться, візуально представлено на малюнку))

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