В 100 раз умнее, чем GPT-4. Что несет человечеству новый искусственный интеллект от OpenAI

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OpenAI планирует запустить "в 100 раз более мощную модель, чем GPT-4" Orion, к декабрю 2024 года.

В отличие от последних двух моделей (GPT-4o и o1), Orion изначально не будет идти в широкий релиз через ChatGPT, сообщает The Verge.

Вместо этого OpenAI планирует сначала предоставить доступ компаниям, с которыми она тесно сотрудничает, чтобы они могли создавать собственные продукты и функции.

По данным The Verge, инженеры Microsoft — главного партнера OpenAI по развертыванию моделей ИИ — сейчас готовятся разместить Orion на Azure уже в ноябре. Хотя Orion рассматривается внутри OpenAI как преемник GPT-4, неясно, будет ли компания называть его "GPT-5" за пределами компании после релиза. OpenAI и Microsoft отказались комментировать эту новость.

Для понимания масштаба: версия GPT-3 содержала 175 млрд параметров машинного обучения, в GPT-4 их уже 100 трлн. То, о чем сейчас идет речь, визуально представлено на рисунке))

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