58% – на війну: з такими витратами Україна посіла 8-ме місце у світі

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$2,44 трлн досягли військові витрати країн світу 2023 року — що стало рекордним показником в історії.

Про це повідомляється в новій доповіді Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI) "Тренди світових військових витрат" (Trends In World Military Expenditure).

У топ 10 країн, які найбільше витратили на свої збройні сили 2023 року, увійшли США, Китай, Росія, Індія і Саудівська Аравія, Велика Британія, Німеччина, Україна, Франція і Японія.

США (-1-) і НАТО

У 2023 році американські військові витрати зросли на 2,3%, сягнувши позначки $916 млрд. Ця сума перевищує дві третини загальних військових витрат НАТО. У 2014 році, у відповідь на російську анексію Криму, влада країн НАТО погодилася виділяти 2% свого ВВП на оборонні витрати, щоб забезпечити постійну військову готовність Північноатлантичного союзу. Як зазначають у SIPRI, до 2023 року двохвідсоткового показника досягли (або перевищили його) 11 із 31 члена НАТО. З моменту ухвалення цього зобов'язання десять років тому це найвищий показник.

ЄВРОПА

Військові витрати країн Європи 2023 року сягнули $588 млрд, що на 16% більше, ніж 2022 року, і на 62% більше, ніж 2014 року. Тривала війна між Росією та Україною призвела до істотного збільшення військових витрат по всій Європі. Наразі сумарні військові витрати Європи посідають друге місце у світі після США, приблизно вдвічі перевищуючи військові витрати Китаю.

КИТАЙ (-2-)

У 2023 році Китай виділив на військові цілі $296 млрд — отже, зростання протягом року становило майже 6%.

На частку КНР припала половина загальних військових витрат в азійському регіоні, водночас, як зазначає SIPRI, деякі сусіди Китаю пов'язали збільшення власних витрат саме зі зростанням військових витрат КНР.

РОСІЯ (-3-)

За підрахунками SIPRI, 2023 року військові витрати РФ становили $109 мільярдів, що на 24% більше за попередній рік. Як порівняти з 2014 роком, коли Росія анексувала український Крим, зростання становило 57%.

Російський військовий бюджет становив 5,9% усього ВВП країни — для порівняння, десятиліття тому цей показник дорівнював 4,1%. У доповіді йдеться про те, що 2023 року військові витрати РФ становили 16% від загального обсягу державних витрат.

ІНДІЯ (-4-)

З військовими витратами у $83,6 млрд у 2023 році Індія посіла четверте місце серед країн світу. Витрати Індії зросли на 4,2%, як порівняти з 2022 роком, і на 44%, як порівняти з 2014 роком. Збільшення військових витрат Індії було здебільшого унаслідок зростання витрат на персонал і оперативні витрати, які становили майже 80% загального військового бюджету у 2023 році.

САУДІВСЬКА АРАВІЯ (-5-)

У 2023 році військові витрати Саудівської Аравії зросли на 4,3% і склали $75,8 мільярда, або 7,1% ВВП. Саудівська Аравія є найбільшим у світі експортером сирої нафти, і зростання її воєнних витрат у 2023 році частково фінансувалося шляхом збільшення попиту на неросійську нафту, а також зростання цін на нафту після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ (-6-)

У 2023 році Сполучене Королівство залишалося найбільшим утримувачем військових витрат у європейському регіоні, обсяг яких становив $74,9 млрд, що на 7,9% вище, ніж 2022 року, і на 14% вище, ніж 2014 року. Військовий тягар Великої Британії у 2023 році становив 2,3% ВВП. Протягом року британський уряд оголосив про довгостроковий план підняти військовий тягар Великої Британії до 2,5% ВВП.

НІМЕЧЧИНА (-7-)

У 2023 році військові витрати Німеччини зросли на 9% і досягли $66,8 млрд. За десятиліття 2014–2023 років військові витрати Німеччини зросли на 48%. На початку 2022 року уряд Німеччини зобов'язався досягти цільового показника військових витрат НАТО у 2 відсотки ВВП "у середньому за багаторічний період" до 2025 року, але наприкінці 2023 року уряд переглянув свій план видатків і оголосив, що має намір досягти цільового показника у 2% щорічно, починаючи з 2024 року. Військові витрати Німеччини у 2023 році становили 1,5% ВВП.

УКРАЇНА (-8-)

Україна, яка витратила торік на оборонні потреби $64,8 млрд, посіла восьме місце у світі за величиною військових витрат, що в півтора раза (!) більше за показник 2022 року. У 2023 році більше половини державних витрат України (58%) припало саме на військові цілі. За період з 2014 по 2023 рік українські військові витрати збільшилися на 1272%.

Водночас істотне місце у військовому бюджеті України посіла іноземна допомога. Протягом року Україна отримала щонайменше $35 млрд як військову підтримку, водночас більша частина ($25,4 млрд) була надана США.

Хоча власні витрати України на оборону становили лише 59% від російських військових витрат у цей же період, у сумі з іноземною допомогою ці витрати були еквівалентні 91% російських військових витрат.

ФРАНЦІЯ (-9-)

У 2023 році обсяг військових витрат Франції становив $61,3 млрд, що на 6,5% вище, ніж у 2022 році, і на 21% вище, ніж у 2014 році. Військовий тягар Франції у 2023 році становив 2,1% ВВП

ЯПОНІЯ (-10-)

Військові витрати Японії досягли майже $50 млрд, демонструючи зростання на 11%, як порівняти з 2022 роком, і становлячи 1,2% ВВП.

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