58% – на войну: с такими расходами Украина заняла 8-е место в мире

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$2,44 трлн достигли военные расходы стран мира в 2023 году — что стало рекордным показателем в истории.

Об этом сообщается в новом докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) "Тренды мировых военных расходов" (Trends In World Military Expenditure).

В топ-10 стран, больше всего потративших на свои вооруженные силы в 2023 году, вошли США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.

США (-1-) и НАТО

В 2023 году американские военные расходы выросли на 2,3%, достигнув отметки в $916 млрд. Эта сумма превышает две трети общих военных расходов НАТО. В 2014 году, в ответ на российскую аннексию Крыма, власти стран НАТО согласились выделять 2% своего ВВП на оборонные расходы, чтобы обеспечить постоянную военную готовность Североатлантического союза. Как отмечают в SIPRI, к 2023 году двухпроцентного показателя достигли (или превысили его) 11 из 31 члена НАТО. С момента принятия этого обязательства десять лет назад это наиболее высокий показатель.

ЕВРОПА

Военные расходы стран Европы в 2023 году достигли $588 млрд, что на 16% больше, чем в 2022 году, и на 62% больше, чем в 2014 году. Продолжающаяся война между Россией и Украиной привела к существенному увеличению военных расходов по всей Европе. На данный момент суммарные военные расходы Европы занимают второе место в мире после США, примерно в два раза превышая военные расходы Китая.

КИТАЙ (-2-)

В 2023 году Китай выделил на военные цели $296 млрд — таким образом, рост в течение года составил около 6%.

На долю КНР пришлась половина общих военных расходов в азиатском регионе, при этом, как отмечает SIPRI, некоторые соседи Китая связали увеличение собственных расходов именно с ростом военных трат КНР.

РОССИЯ (-3-)

По подсчетам SIPRI, в 2023 году военные расходы РФ составили $109 миллиардов, что на 24% больше предыдущего года. По сравнению с 2014 годом, когда Россия аннексировала украинский Крым, рост составил 57%.

Российский военный бюджет составил 5,9% всего ВВП страны — для сравнения, десятилетие назад этот показатель равнялся 4,1%. В докладе говорится, что в 2023 году военные траты РФ составили 16% от общего объема государственных расходов.

ИНДИЯ (-4-)

С военными расходами в $83,6 млрд в 2023 году Индия заняла четвертое место среди стран мира. Расходы Индии выросли на 4,2% по сравнению с 2022 годом и на 44% по сравнению с 2014 годом. Увеличение военных расходов Индии было главным образом в результате роста затрат на персонал и оперативные расходы, которые составили почти 80% общего военного бюджета в 2023 году.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ (-5-)

В 2023 году военные расходы Саудовской Аравии выросли на 4,3% и составили $75,8 миллиарда, или 7,1% ВВП. Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером сырой нефти, и рост ее военные расходы в 2023 году частично финансировались за счет увеличения спроса на нероссийскую нефть, а также рост цен на нефть после полномасштабного российского вторжения в Украину.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (-6-)

В 2023 году Соединенное Королевство оставалось крупнейшим держателем военных расходов в европейском регионе, объем которых составил $74,9 млрд, что на 7,9% выше, чем в 2022 году, и на 14% выше, чем в 2014 году. Военное бремя Великобритании в 2023 составило 2,3% ВВП. В течение года британское правительство объявило о долгосрочном плане поднять военное бремя Великобритании до 2,5% ВВП.

ГЕРМАНИЯ (-7-)

В 2023 году военные расходы Германии выросли на 9% и достигли $66,8 млрд. За десятилетие 2014–2023 годов военные расходы Германии выросли на 48%. В начале 2022 года правительство Германии обязалось достичь целевого показателя военных расходов НАТО в 2 процента ВВП "в среднем за многолетний период" к 2025 году, но в конце 2023 года правительство пересмотрело свой план расходов и объявило, что намерено достичь целевого показателя в 2% ежегодно, начиная с 2024 года. Военные расходы Германии в 2023 году составили 1,5% ВВП.

УКРАИНА (-8-)

Украина, потратившая в прошлом году на оборонительные нужды $64,8 млрд, заняла восьмое место в мире по величине военных расходов, что в полтора раза (!) больше показателя 2022 года. В 2023 году больше половины государственных расходов Украины (58%) пришлись именно на военные цели. За период с 2014 по 2023 год украинские военные расходы увеличились на 1272%.

При этом существенное место в военном бюджете Украины заняла иностранная помощь. В течение года Украина получила не менее $35 млрд в качестве военной поддержки, при этом большая часть ($25,4 млрд) была предоставлена США.

Хотя собственные расходы Украины на оборону составили лишь 59% от российских военных трат в этот же период, в сумме с иностранной помощью эти расходы был эквивалентны 91% российских военных трат.

ФРАНЦИЯ (-9-)

В 2023 году объем военных расходов Франции составил $61,3 млрд, что на 6,5% выше, чем в 2022 году, и на 21% выше, чем в 2014 году. Военное бремя Франции в 2023 составило 2,1% ВВП

ЯПОНИЯ (-10-)

Военные расходы Японии достигли около $50 млрд, демонстрируя рост на 11% по сравнению с 2022 годом, и составляя 1,2% ВВП.

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