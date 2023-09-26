Танков, артиллерии и ракет будет больше: как Украине ответить на "безумные" военные расходы РФ

Доходы России от продажи нефти растут, несмотря на западное эмбарго. Вливание денег в производство танков, артиллерии, боеприпасов и ракет в 2024 году кратно увеличится. ВСУ придется концентрироваться на ударах по военным заводам и энергоинфраструктуре РФ, уверены военные аналитики.

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Россия делает ставку на войну и готова вкладывать в 2024 году рекордные 112 млрд долларов. Такая сумма почти вдвое превышает затраты уровня текущего года, подсчитало агентство Bloomberg после ознакомления с проектами бюджетных планов.

Расходы на оборону в РФ займут 6% валового внутреннего продукта, в 2023 году цифра составляла 3,9%, а в 2021-м — 2,7%. Акцент делается на удвоении так называемых секретных расходов, поскольку Москва пытается избежать пристального внимания к последствиям войны, указывают журналисты.

"Засекреченные расходы вырастут до 11,1 трлн рублей с 6,5 трлн в 2023 году. Это составит 30% от общего объема расходов бюджета", — подсчитали специалисты.

Главный приток денег, по оценкам Кремля, ожидается от продаж нефти и газа, которые вырастут почти на четверть, до 11,5 трлн рублей в 2024 году.

"Это произойдет несмотря на ограничение цен, введенное странами "Большой семерки" и их союзниками для ограничения доходов России от продажи нефти и ограничения способностей Кремля финансировать военную агрессию в Украине", — добавили авторы.

Ракеты, военная техника и БПЛА: куда пойдут деньги в РФ

Глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак отреагировал на данный материал. Практически 39% федерального бюджета пойдет на войну, поэтому санкции могут окончательно похоронить российскую экономику. С такими расходами на войну, в будущем у России нет шансов избежать экономического краха, надеется Ермак.

В такой ситуации Украине нужно больше западной поддержки и вооружений. Необходимо уничтожить российский ВПК, чтобы РФ не производила ракеты, военную технику и ударные БПЛА.

"Мы будем готовы и победим Россию на поле боя. Безумные расходы на армию в РФ — это агония режима", — заключил глава ОП.

Значительная часть оборонных проектов РФ пойдет на улучшение кораблестроения. В частности, деньги из бюджета пойдут на ремонт и модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", который чинят с 1999 года и уже потратили более 200 млрд рублей, считает руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан первого ранга в запасе Павел Лакийчук.

"Ожидается качественное вливание денег на текущие проекты по производству танков, артиллерии, боеприпасов и ракет. Москва постарается всеми способами компенсировать траты в технике и настроена на долгую войну", — объясняет эксперт в разговоре с Фокусом.

Возможности России по производству нового вооружения, по оценкам Лакийчука, не успевают за потерями, которые наносят ВСУ.

Затраты пойдут на новые оборонные технологии из-за общей отсталости ВПК, полагает военный эксперт института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий.

"То оружие, которое у ВС РФ есть на сегодня, уже не удовлетворяет потребности на фронте. К примеру, устарелый подход к танко- или авиастроению требует перестройки. В сухопутных войсках тоже проблемы. России нужно технологическое оружие, чтобы продолжать войну", — комментирует специалист Фокусу.

Москва будет гнаться за Турцией и попытается создать морские дроны, добавил Козий.

Бомбардировка заводов ВПК и ТЭЦ: чем ответит Украина?

Крупная часть оборонного бюджета РФ пойдет на операционные затраты — зарплаты военным и чиновникам, еду, топливо, запчасти и прочее. Закупка нового вооружения займет максимум 30% средств, уверен военный эксперт Павел Нарожный.

Украинские военные могут противодействовать возможному наращиванию военных сил РФ. Удары дронами по военным заводам снизят потенциал врага. Второй путь — переманивание квалифицированных работников из сферы ВПК на Запад.

"Из России надо забирать все хорошие кадры, давать им убежище и деньги. Не менее важна антироссийская пропаганда", — добавляет эксперт.

Под удары должны попадать энергообъекты — если завод ракет находится возле ТЭЦ, прилет остановит его работу. А в случае ударов по аэропортам, откуда вылетают борта с военными чиновниками и специалистами, сорвет им рабочий процесс.

Важно прервать поставки западных комплектующих к ракетам серии Х, дронам Shahed и другому вооружению, которые попадают через страны бывшего соцлагеря, добавил он.

Также надо бороться с производством артиллерии и боеприпасов к ней, именно от нее основные опасности на фронте для украинской армии.

Отметим, что Украина также увеличивает военные расходы. В проекте госбюджета-2024 Минобороны получит 1,164 трлн гривен, также 104,3 млрд гривен пойдет на Нацгвардию.

Евросоюз не торопится наращивать военные расходы. Компания McKinsey провела исследование рынка и выяснила, что расходы на оборону в Европе за последние десять лет выросли на 4%, а в ближайшие пять лет увеличатся не более чем на 6% в год.