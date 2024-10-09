Тепер податкова знає про вас усе: що означають прозорі рахунки українців за кордоном

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Україна отримала дані про рахунки українців за кордоном — тепер податкова точно знає про ваші закордонні рахунки, якщо, звісно, вони у вас є.

Відповідно, податкові органи зарубіжних країн тепер знають про всі рахунки і доходи українців, які проживають за кордоном України, отримують там дохід і не хотіли б світити в країні перебування своє "друге життя" з українською масою доходу, яку за певних умов може бути приплюсовано до ваших доходів, наприклад, у Європі, і відповідно підпасти під європейські податки з усіма принадами місцевої податкової системи.

Іншими словами, тепер усі знають про ваші доходи все — і з одного, і з іншого боку.

І це дуже важливий момент, на який усім слід звернути увагу!

Україна здійснила перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартом Common Reporting Standard (CRS)*, за звітний період, починаючи з 1 липня 2023 року!!!

У межах цього обміну Державна податкова служба України передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів юрисдикцій — партнерів з обміну, а також отримала від іноземних компетентних органів дані про рахунки податкових резидентів України за кордоном.

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Предметом обміну стала інформація про фінансові рахунки, які ведуть фінансові установи (банки, страхові та інвестиційні компанії тощо) і які належать резидентам юрисдикцій-партнерів.

Яку саме інформацію отримала/передала українська сторона: ім'я власника, його адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата і місце народження, дані про фінансову установу, дані про рахунок: залишок станом на кінець звітного періоду, загальна сума дивідендів, відсотків або інших доходів.

* CRS передбачає щорічний автоматичний обмін інформацією про певні види фінансових рахунків між державами, які приєдналися до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. Податкові органи щороку отримують масив даних щодо іноземних рахунків, які належать їхнім податковим резидентам або належать організаціям, що перебувають під контролем таких резидентів. У відповідь юрисдикції надають аналогічну інформацію податковим органам держав-партнерів про рахунки їхніх податкових резидентів. Збір інформації про рахунки, що підлягають обміну, здійснюють фінансові установи, які подають звіти податковим органам юрисдикцій, де вони здійснюють діяльність. Перший звітний період охоплював період з 1 липня по 31 грудня 2023 року, а перший обмін даними успішно завершився 30 вересня 2024 року.

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