Теперь налоговая знает о вас все: что означают прозрачные счета украинцев за рубежом

Related video

Украина получила данные о счетах украинцев за рубежом — теперь налоговая точно знает о ваших зарубежных счетах, если, конечно, они у вас есть.

Соответственно, налоговые органы зарубежных стран теперь знают о всех счетах и доходах украинцев, которые проживают за рубежом Украины, получают там доход и не хотели бы светить в стране пребывания свою "вторую жизнь" с украинской массой дохода, которая при определенных условиях может быть приплюсована к вашим доходам, например, в Европе, и соответственно подпасть под европейские налоги со всеми прелестями местной налоговой системы.

Иными словами, теперь все знают о ваших доходах все — и с одной, и с другой стороны.

И это очень важный момент, на который всем следует обратить внимание!

Украина осуществила первый международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах по стандарту Common Reporting Standard (CRS)*, за отчетный период, начиная с 1 июля 2023 года!!!

В рамках этого обмена Государственная налоговая служба Украины передала информацию о финансовых счетах нерезидентов в налоговые органы юрисдикций — партнеров по обмену, а также получила от иностранных компетентных органов данные о счетах налоговых резидентов Украины за рубежом.

Важно

Творцы унылого будущего. Есть ли альтернатива планам власти повысить налоги в Украине

Предметом обмена стала информация о финансовых счетах, которые ведут финансовые учреждения (банки, страховые и инвестиционные компании и т.п.) и принадлежащих резидентам юрисдикций-партнеров.

Какую именно информацию получила/передала украинская сторона: имя владельца, его адрес, налоговое резидентство, налоговый номер, дата и место рождения, данные о финансовом учреждении, данные о счете: остаток по состоянию на конец отчетного периода, общая сумма дивидендов, процентов или других доходов.

* CRS предусматривает ежегодный автоматический обмен информацией об определенных видах финансовых счетов между государствами, которые присоединились к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах. Налоговые органы ежегодно получают массив данных относительно иностранных счетов, принадлежащих их налоговым резидентам или принадлежащих организациям, находящимся под контролем таких резидентов. В ответ юрисдикции предоставляют аналогичную информацию налоговым органам государств-партнеров о счетах их налоговых резидентов. Сбор информации о счетах, подлежащих обмену, осуществляют финансовые учреждения, которые представляют отчеты налоговым органам юрисдикций, где они осуществляют деятельность. Первый отчетный период охватывал период с 1 июля по 31 декабря 2023 года, а первый обмен данными успешно завершился 30 сентября 2024 года.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно