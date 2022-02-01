Танцы вокруг атома. Почему среди зимы включили все энергоблоки украинских АЭС

Сегодня работают все 15 энергоблоков на украинских АЭС. Вернувшись из отпуска и перезарядившись, первым делом обратил внимание на картинку ниже. Потому что финансовая стабильность сегодня в значительной мере является производной от геополитической, макроэкономической и особенно энергетической стабильности. Несколько выводов, сомнений и гипотез.

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[ + – ] Состояние блоков ТЭС и АЭС Украины.

1. Энергоатом ранее обещал, что во второй половине зимы будут работать все блоки. Это собственно и происходит. С учетом прироста запасов угля (на 200 тыс. тонн больше, чем в конце прошлого января) и объявленных имеющихся запасов топлива на АЭС (до 2 лет работы) энергетическая стабильность выглядит куда лучше, чем буквально месяц назад.

2. Конечно, сыграла роль мягкая зима. Пока что было два непродолжительных периода снижения среднесуточной температуры ниже 10 градусов мороза. Буквально несколько суток по совокупности.

Энергетика (на самом деле за ней стоит повышенное сезонное потребление энергоресурсов) не будет значительным фактором роста реального ВВП этой зимой, как иногда бывает.

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3. Не все атомные блоки работают на полную мощность, однако удельный вес атомки в установленной мощности энергосистемы получается около 70%. Неправы те СМИ, которые сообщают, что такого никогда не было. Эксперименты были. Но краткосрочные.

4. Дискуссию, стоит ли держать в работе все 15 атомных блоков одновременно, предлагаю оставить профессиональным атомщикам и специалистам по балансированию рынка. Со стороны экономики, конечно, очень странно выглядит, когда полтора года назад работало 9 блоков при удельном весе дешевой атомки едва ли 40%, при этом был взят курс на сдерживание тарифов, а теперь предпринимается попытка 100% загрузки блоков АЭС.

Если максимальное использование атомки позволит смягчить предполагаемое повышение цен для населения в этом году и снизить тарифы для промышленности, это радует, учитывая, мягко говоря, плохие послезимние (пока рынки выглядят так) углеводородные перспективы.

5. При этом начинается программа перевода энергоблоков АЭС на 18-месячные топливные кампании (поставки ТВС будут полностью вестингхаусовские). Энергоатом сообщает, что это позволит значительно повысить КИУМ (коэффициент использования установленной мощности).

Помню горячие дискуссии на радио и других площадках, готовы ли мы к такой же роли и приближению к маневру мощности АЭС, как во Франции, снова-таки оставлю это атомщикам, но тенденция именно такова.

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6. Удельный вес населения в потреблении э/э растет: некогда было 15%, в начале 2010-х – 20%, сегодня – 28%. Все сложнее осуществлять перекрестное субсидирование. Деиндустриализация в плане электропотребления закончилась еще в 2015-2016 годах.

С тех пор доля промышленности в брутто-энергопотреблении находится на отметке около 38%. Правда, если внешнеторговые ценовые ножницы будут и далее ухудшаться (импорт стремительно дорожать, а экспорт нет) или будут останавливаться отрасли из-за газа, вероятно, показатель может вновь пойти вниз.

7. Потери в электросетях и расходы на технологические нужды сократились с 10,6% до 9,4% за 10 лет. Что хорошо.

Это все не снимает ключевого стратегического вопроса, что будет с атомной генерацией в 2030-2040х и не повторит ли украинская атомка судьбу украинской ГТС.

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