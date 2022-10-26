Коли в Києві найчастіше відключають світло і чому не дотримуються графіка

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Щодо віялових відключень електроенергії в Києві

1. Їхній характер — не віялові, а аварійні відключення. Графіків не дотримуються, і поки що вони існують для галочки, хоча енергокомпанії обіцяють, що відключення буквально відсьогодні стануть більш передбачуваними та рівномірними.

2. Вимкнень уникнути не вдасться. І ситуація в наступні місяці стане ще суворішою. Саме тому важливим є віяло, щоб люди заздалегідь знали, до якого часу приготувати обід, сходити в душ, коли не сідати в ліфт.

3. Це знання також допоможе інтернет-провайдерам, комунальникам і головам ОСББ правильно налаштовувати реле, автоматизовані та комп'ютерні системи, заздалегідь відключати насоси, ліфти. Це все питання побутової безпеки, між іншим. І величезних непродуктивних сил на усунення мікроаварій (іноді, на жаль, не мікро). Наприклад, ліфтери в Києві кинули профілактичні роботи, тому що всі зусилля йдуть на героїчне визволення людей із кабін.

4. Найімовірніше примусове знеструмлення, коли починається нова година, тобто на годиннику близько 00 хвилин.

5. Те, що публічні простори в деяких органів влади набагато світліші, ніж інші — нічого в цьому поганого. Нехай хоч десь будуть світлі вулиці та площі. Але світлий одяг і елементи зі світловідбиванням тепер стають обов'язковими навіть у містах: статистика ДТП із початком повномасштабної війни не стала кращою.

6. Усе це не скасовує розумних порад про запаси свічок, зарядку павербанків, допомогу фронту та гуманітарному тилу, раціональну фінансову оборону, гнучкі графіки роботи. Якщо вони розумні.

7. Пропоную бренд YASNO поки що називати NeYASNO.

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