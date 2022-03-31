В Киеве разрешат продавать алкоголь: когда можно идти в магазины

Продавать алкогольные напитки начнут днем 1 апреля в магазинах и в заведениях сферы обслуживания. Жителям города дали на покупки пять часов.

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Власти Киева с 1 апреля отменят запрет на продажу алкоголя в магазинах и учреждениях сферы обслуживания. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской горадминистрации (КГГА) Николай Поворозник.

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"Город принял решение, что с первого апреля в столице будет отменен запрет на торговлю алкогольными напитками. Продавать алкоголь можно будет с 11:00 до 16:00 в магазинах и в заведениях сферы обслуживания", – рассказал чиновник.

[ + – ] В Украине запретили продажу алкоголя после введения военного положения

Отметим, что в Украине запретили продажу алкоголя после введения военного положения. Мэр Киева Виталий Кличко запретил продавать в столице алкоголь с 1 марта 2022 года.

Напомним, что во Львовской области с 21:00 до 10:00 запретили торговать алкогольными и слабоалкогольными напитками. Продажу напитков разрешили днем.

Фокус уже описывал риски от введения в Украине сухого закона. Эксперты уверены, что такая мера может привести к массовому самогоноварению и контрабанде алкоголя. Запрет отразится и на экономике Украины, потому что производители остановятся и перестанут платить налоги.