Сухой закон: во Львовской области запретили продавать алкоголь вечером

В Львовской облгосадминистрации заявили, что запрет будет действовать до конца военного положения.

Во Львовской области с 21:00 до 10:00 запретили торговать алкогольными и слабоалкогольными напитками, в том числе и пивом. Продажа напитков днем будет разрешена. Об этом сообщается в приказе главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Запрет будет действовать до конца военного положения. В то же время днем ​​торговля алкоголем с 10:00 до 21:00 разрешена. Однако председатели местных территориальных общин области могут вводить дополнительные ограничительные меры в сфере торговли алкогольными напитками на период военного положения. Это значит, что разрешать или нет торговлю алкоголем, будут решать местные власти.

В Львове торговля алкоголем под запретом с 1 марта. Это связано введением военного положения в стране, а также необходимостью предупреждения совершения уголовных и административных правонарушений, обеспечения защиты общественной безопасности и порядка на территории Львовской области

"Наша борьба с врагом нуждается в холодном уме и трезвом расчете! Мы в тылу должны обеспечить максимально возможное восстановление экономики, качественно и быстро провести посевную и все весенне-полевые работы, в наших общинах во время военного положения должен быть идеальный правопорядок", — сказал Козицкий.

Напомним, 17 марта Фокус писал, что Эксперты считают, что если не отменить в нужное время запрет на продажу спиртного, это приведет к расцвету самогоноварения и контрабанды алкогольных напитков. Кроме того, запрет на продажу алкоголя вредит украинской экономике, поскольку предприятия останавливаются и не платят налоги.