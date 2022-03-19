Сухий закон: на Львівщині заборонили продавати алкоголь увечері

У Львівській облдержадміністрації заявили, що заборона діятиме до кінця воєнного стану.

На Львівщині з 21:00 до 10:00 заборонили торгувати алкогольними та слабоалкогольними напоями, зокрема й пивом. Продаж напоїв вдень буде дозволено. Про це повідомляється у наказі голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

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Заборона діятиме до кінця воєнного стану. Водночас, удень торгівля алкоголем із 10:00 до 21:00 дозволена. Проте голови місцевих територіальних громад області можуть запроваджувати додаткові обмежувальні заходи у сфері торгівлі алкогольними напоями на період воєнного стану. Це означає, що дозволяти чи ні торгівлю алкоголем, вирішуватиме місцева влада.

У Львові торгівля алкоголем заборонена з 1 березня. Це пов'язано із запровадженням воєнного стану в країні, а також необхідністю попередження скоєння кримінальних та адміністративних правопорушень, гарантування захисту громадської безпеки та порядку на території Львівської області.

"Наша боротьба з ворогом потребує холодного розуму та тверезого розрахунку! Ми в тилу повинні забезпечити максимально можливе відновлення економіки, якісно та швидко провести посівну й усі весняно-польові роботи, у наших громадах під час воєнного стану має бути ідеальний правопорядок", — сказав Козицький.

Нагадаємо, 17 березня Фокус писав, що експерти вважають, що якщо не скасувати у потрібний час заборону на продаж спиртного, це призведе до розквіту самогоноваріння і контрабанди алкогольних напоїв. Крім того, заборона продажу алкоголю шкодить українській економіці, оскільки підприємства зупиняються і не сплачують податки.