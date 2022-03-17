Сухий закон. Чим загрожує економіці України заборона продажу алкоголю

Експерти вважають, що якщо не скасувати в потрібний час заборону продажу спиртного, це призведе до розквіту самогоноваріння та контрабанди алкогольних напоїв.

Після запровадження воєнного стану в низці регіонів України запроваджено заборону на продаж алкоголю. Відповідну заборону запроваджують на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про затвердження Указу Президента Про запровадження воєнного стану в Україні". Проте заборона на продаж алкоголю б'є по економіці країни, оскільки підприємства, які виробляють спиртні напої, зупиняються та перестають сплачувати податки. Таку думку висловив голова Київської школи економіки Тимофій Милованов в ефірі "Вікна" ICTV.

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За його словами, для забезпечення фронту необхідно пам'ятати про сильний тил, а це означає підтримувати економіку країни у воєнний час. Милованов вважає, що під час війни економіка переживає три етапи: на початку – шок, далі – усвідомлення та відновлення.

Щодо заборони на продаж алкоголю економіст сказав, що в першій фазі категорична заборона на алкоголь цілком виправдана, але входження до другої фази має супроводжуватися скасуванням "сухого" закону.

"Зараз, коли ми переходимо з першого на другий період і маємо себе перебудувати на військову економіку. Тому "сухий" закон має бути в якийсь момент скасований, коли ми перейдемо на другий етап", — зазначив Милованов.

Він також переконаний, що в питанні заборони на продаж спиртного необхідно балансувати, оскільки інакше в країні може початися розквіт самогоноваріння та контрабанди алкоголю.

Слід зазначити, що на Рівненщині вже відновлюють виробництво пива та його продаж. Як повідомив голова Рівненської ОВ Віталій Коваль, таке рішення було ухвалено, виходячи з кількох причин.

По-перше, в області, що розташована в тилу, необхідно підтримувати економіку, чому сприяє діяльність двох великих підприємств із виробництва пива.

По-друге, робота цих заводів не тільки наповнює місцевий бюджет, а й зберігає робочі місця, що дуже важливо у воєнний час.

Також відомо, що аналогічні рішення ухвалили в Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

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