Сухой закон. Чем грозит экономике Украины запрет на продажу алкоголя

Эксперты считают, что если не отменить в нужное время запрет на продажу спиртного, это приведет к расцвету самогоноварения и контрабанды алкогольных напитков.

После введения военного положения в ряде регионов Украины введен запрет на продажу алкоголя. Соответствующий запрет вводят во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" и "Об утверждении Указа Президента О введении военного положения в Украине". Однако запрет на продажу алкоголя бьет по экономике страны, поскольку предприятия, производящие спиртные напитки, останавливаются и перестают платить налоги. Такое мнение высказал глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире "Вікна" ICTV.

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По его словам, для обеспечения фронта необходимо помнить о сильном тыле, а это значит поддерживать экономику страны в военное время. Милованов считает, что во время войны экономика переживает три этапа: в начале — шок, далее — осознание и восстановление.

Относительно запрета на продажу алкоголя экономист сказал, что в первой фазе категорический запрет на алкоголь вполне оправдан, но вхождение во вторую фазу должен сопровождаться отменой "сухого" закона.

"Сейчас, когда мы переходим с первого на второй период и должны себя перестроить на военную экономику. Поэтому "сухой" закон должен быть в какой-то момент отменен, когда мы перейдем на второй этап", — отметил Милованов.

Он также убежден, что в вопросе запрета на продажу спиртного необходимо балансировать, поскольку в противном случае в стране может начаться расцвет самогоноварения и контрабанды алкоголя.

Следует отметить, что в Ровенской области уже возобновляют производство пива и его продажу. Как сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, такое решение было принято исходя из нескольких причин.

Во-первых, в области, которая находится в тылу, необходимо поддерживать экономику, чему способствует деятельность двух крупных предприятий по производству пива.

Во-вторых, работа этих заводов не только наполняет местный бюджет, но и сохраняет рабочие места, что крайне важно в военное время.

Также известно, что аналогичные решения приняли в Хмельницкой , Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

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