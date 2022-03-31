У Києві дозволять продавати алкоголь: коли можна йти до магазинів

Продавати алкогольні напої почнуть вдень 1 квітня у магазинах та у закладах сфери обслуговування. Жителям міста дали на покупки п'ять годин.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Влада Києва з 1 квітня скасує заборону на продаж алкоголю в магазинах та установах сфери обслуговування. Про це повідомив перший заступник голови Київської міськадміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Місто ухвалило рішення, що з першого квітня у столиці буде скасовано заборону на торгівлю алкогольними напоями. Продавати алкоголь можна буде з 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування", – розповів чиновник.

[ + – ] В Україні заборонили продаж алкоголю після введення воєнного стану

Зазначимо, що в Україні заборонили продаж алкоголю після введення воєнного стану. Мер Києва Віталій Кличко заборонив продавати у столиці алкоголь з 1 березня 2022 року.

Нагадаємо, що у Львівській області з 21:00 до 10:00 заборонили торгувати алкогольними та слабоалкогольними напоями. Продаж напоїв дозволили вдень.

Фокус уже описував ризики від запровадження в Україні сухого закону. Експерти впевнені, що такий захід може призвести до масового самогоноваріння та контрабанди алкоголю. Заборона позначиться і на економіці України, тому що виробники зупиняться та перестануть сплачувати податки.