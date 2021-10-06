Города спасут планету. Как электротранспорт улучшает экологическую ситуацию

Остановить "войну против планеты" призвал мировое сообщество генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерриш, обращаясь к главам государств и правительствам стран — участникам встречи по поводу климатического кризиса, которая состоялась в Нью-Йорке накануне 76-й сессии Генассамблеи ООН 21 сентября.

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Изменения климата были одной из ключевых тем этой сессии. Все страны должны до 2050 года свести к нулю выбросы парниковых газов и уже сейчас отказаться от строительства угольных электростанций.

Города обладают самым большим потенциалом для борьбы с климатическими изменениями. Почему? Все очень просто: именно города производят три четверти выбросов парниковых газов в мировом масштабе. Так что улучшение качества воздуха в городах должно быть одним из высших приоритетов городской власти.

У нас есть возможность не просто ориентироваться на европейские и мировые тренды, а и заручиться поддержкой надежных партнеров, чтобы действовать. Для этого необходимо желание перемен и последовательность действий, которые обеспечат структурные экономические преобразования и изменения в поведении, необходимые для того, чтобы избежать климатической катастрофы. Так что битва за планету будет выиграна либо проиграна именно в городах.

Важную инициативу по решению экологических проблем на уровне города воплощает Европейский банк реконструкции и развития. Модернизировать инфраструктуру общественного транспорта призвана его программа устойчивого городского развития "Зеленые города", основанная в 2016 году. Ее участниками уже стали 49 городов в разных странах мира: Скопье (Северная Македония), Александрия и Каир (Египет), Душанбе (Таджикистан), Бишкек (Киргизская республика), Батуми и Тбилиси (Грузия), София и Варна (Болгария), Амман (Иордания), Измир (Турция) и другие.

Приятно отметить, что Украина представлена в этой программе сразу шестью городами — и это максимальное количество. К "зеленым" Львову, Киеву, Мариуполю, Хмельницкому и Кривому Рогу этим летом присоединился еще один промышленный центр Украины — Днепр.

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Каждый город-участник в сотрудничестве с финансовой институцией разрабатывает уникальный план мероприятий, которые улучшают качество воздуха. Во внимание принимают 70 базовых показателей и выделяют те экологические проблемы, которые необходимо решать в первую очередь.

Среди приоритетов в решении экопроблем для большинства городов, в том числе и украинских, — восстановление инфраструктуры и модернизация системы общественного транспорта. Общая стоимость этого проекта ЕБРР — 3 миллиарда евро. Он охватывает не только политику в отношении транспорта, а и вопросы землепользования, водных ресурсов, обращения с отходами и т.д.

Кроме того, в Украине началось воплощение второй фазы проекта "Городской общественный транспорт", который финансирует Европейский инвестиционный банк. Как минимум 18 украинских городов заменят парк городского транспорта на более экологичный.

Уже в следующем году на улицах наших городов должны появиться новые эхлектрические автобусы, трамваи, троллейбусы и поезда метрополитена. Будут модернизированы трамвайные и троллейбусные линии.

Первая фаза начатого в 2017 году международного инвестиционного проекта обусловила существенные изменения транспортной сферы в Киеве, Харькове, Львове, Тернополе, Луцке, Сумах, Запорожье, Одессе, Николаеве, Ивано-Франковске и Черновцах.

Реформа общественного транспорта предусмотрена, в частности, соглашением об ассоциации с ЕС. В Национальной транспортной стратегии указано, что до 2030 года городской общественный транспорт в Украине должен стать электрическим на 75%.

Электротранспорт есть в 35 городах Украины, в основном это трамваи и троллейбусы, метро есть в трех городах — Киеве, Харькове и Днепре. Например, Винница за последнее десятилетие серьезно увеличила долю общественного транспорта, который заменил значительную часть маршрутных такси и теперь обеспечивает 80% всех перевозок. Этот показатель уникален среди всех украинских городов.

Повышение доли электротранспорта в городских перевозках улучшает экологическую ситуацию благодаря уменьшению концентрации вредных веществ в центральных, самых загрязненных районах, и в городах в целом. Также это дает уменьшение расходов на энергоносители и ремонт и обслуживание подвижного состава и контактной сети.

Однако такие проекты требуют денег, и не только на покупку новых транспортных средств. Необходимы инвестиции в инфраструктуру, прежде всего, в создание зарядных станций для электротранспорта. Как быстро окупятся затраты и не приведет ли это к подорожанию проезда для пассажиров?

Например, электроавтобусы львовского производства вдвое дороже, чем дизельные, но они в 10 раз дешевле в эксплуатации и обслуживании. Эксперты оценивают, что разница в стоимости электрического и дизельного автобуса окупится за 5 лет. Рентабельность транспортных средств на электричестве на 15-20% выше, чем у транспорта с двигателями внутреннего сгорания. Особенно если приобретать машины с максимальной емкостью аккумуляторов, что позволяет проезжать большее расстояние без зарядки по маршруту, а только на конечной остановке.

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С началом пандемии городская транспортная сфера понесла убытки из-за карантинных мер и введенные ограничения мобильности населения. Например, пассажиропоток "Киевпасстранса" в прошлом году уменьшился на 39%, а Киевского метрополитена — более чем на 43%.

В этом году в больших городах Украины городские советы начали пересматривать тарифы на проезд в общественном транспорте. Цены на проезд повысили в Виннице, Николаеве, Полтаве, Львове, Запорожье, Херсоне.

Но рост стоимости проезда в общественном транспорте, какими бы причинами он не был обусловлен — кризисом и высокой себестоимостью использования дизельных транспортных средств или необходимостью возместить затраты на новый электротранспорт — должен базироваться на тщательных расчетах.

Важно, чтобы эти тарифы оставались намного более привлекательными в сравнении со стоимостью использования и парковки автомобилей в городе. Иначе экологический эффект, которого удастся достичь, будет нивелирован.

В 2016 году Украина ратифицировала Парижское соглашение, которое пришло на смену Киотскому протоколу и ставит задачу удержать повышение средней мировой температуры на уровне ниже +2 °C. В контексте обязательств, которые принимают на себя все страны-участницы, на общенациональном уровне мы должны до 2030 года сократить выбросы парниковых газов на 64% сравнительно с 1990 годом.

Помимо официальной позиции государства, позитивным видится и то, чо в Украине — не самой богатой из стран мира — есть заметный общественный запрос на противодействие климатическим изменениям.

В конце сентября в столице и еще в десяти городах прошли климатические марши, участники которых ставили цель привлечь внимание власти к проблеме и требовали увеличить государственное финансирование мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов. На плакатах была та же фраза, которая звучала недавно в ООН — "Хватит убивать планету!".

И хотя акция в Киеве собрала всего несколько сотен участников, а в других городах — полтора-два десятка, среди на все же есть сознательные люди, которые готовы менять собственные привычки и требуют глобальных изменений от власти.