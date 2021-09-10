Штрафы до $3000 и обязательная вакцинация: Байден показал стратегию для выхода США из пандемии

Журналисты скептически относятся к плану Байдена и утверждают, что документ нанесет серьезный ущерб по его рейтингу после выхода США из Афганистана.

Президент США Джо Байден представил стратегию по выходу Штатов из пандемии COVID-19. Документ был опубликован на сайте Белого дома.

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По словам главы государства, представленный план гарантирует использование всех доступных инструментов для борьбы с COVID-19 и спасение еще больше жизней, безопасное обучение в школах и защиту национальной экономики от пандемии.

Вакцинация от COVID-19

175 миллионов американцев прошли полный курс вакцинации от инфекции, однако есть еще 80 млн граждан, которые не получили ни одной дозы препарата. План Байдена подразумевает введение обязательной вакцинации в компаниях, где работает более 100 человек. Руководство предприятий обяжут еженедельно тестировать на COVID-19 непривитых сотрудников.

Обязательная вакцинация также предусмотрена для федеральных служащих и миллионов подрядчиков, которые сотрудничают с федеральными властями. Крупные развлекательные заведения должны требовать от посетителей сертификаты о вакцинации, а работодатели обязаны предоставлять своим сотрудникам оплачиваемый отпуск для прохождения иммунизации.

Работа учебных заведений при COVID-19

Администрация президента выделила $130 млрд из средств Американского плана спасения для открытия школ и ускорения академического роста учащихся. Стратегия подразумевает вакцинацию всего педагогического персонала, улучшение вентиляции в учебных заведениях, ужесточения масочного режима и введение регулярных тестов на COVID-19 среди учителей и школьников.

Джо Байден также призывает обеспечить подростков старше 12 лет вакцинами от COVID-19, поскольку уровень госпитализации детей был почти в четыре раза выше в штатах с самым низким уровнем иммунизации по сравнению со штатами, где зафиксированы высокие показатели вакцинации.

Масштабное тестирование на COVID-19

Тестирование является ключевым инструментом для выявления инфицированных людей и предотвращения вспышек COVID-19, и в своей стратегии Джо Байден требует увеличить количество тестов по всей стране — в домах, аптеках и кабинетах семейных врачей. План также предусматривает бесплатную отправку экспресс-тестов на COVID-19 в банки и общественные центры здоровья.

Масочный режим

Джо Байден заверил, что власти не будут ослаблять масочный режим в условиях пандемии COVID-19. Более того, президент распорядился увеличить штрафы для тех граждан, которые не носят средства индивидуальной защиты в общественном транспорте: при первичном нарушении предусмотрен штраф в $500-1000, а при повторном — $1000-3000.

Поддержка экономики

Джо Байден предлагает ввести новую помощь для малых предприятий, которые пострадали от COVID-19. Малый бизнес сможет взять займ до $2 млн для найма и удержания сотрудников, закупки инвентаря и оборудования, а также для погашения задолженности. Документ гарантирует, что предприятия, которые оформили себе кредит, могут начать его выплачивать спустя два года после получения финансирования.

В стратегии прописано создание новой программы SBA Community Navigator, которая будет направлять доверенных общественных партнеров в малообеспеченные сообщества для более эффективного подключения владельцев бизнеса к федеральным, государственным и местным ресурсам.

Уход за людьми с COVID-19

План Байдена подразумевает выделение дополнительной поддержки больницам, которые столкнулись с проблемами во время пандемии. Минобороны обязуется удвоить число групп врачей Пентагона, направляемых для оказания поддержки больницам, которые столкнулись с резким увеличением случаев заболевания COVID-19. Министерство по делам ветеранов предоставило дополнительные койки, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения.

Администрация увеличивает темпы еженедельных поставок моноклональных антител, которые используются при лечении. Если летом правительство отправляло в среднем до 100 тысяч доз, уже осенью эти показатели увеличат на 50%. Исследования показали, что моноклональные антитела снижают риск госпитализации при COVID-19.

Британское издание The Guardian прогнозирует дальнейшее падение рейтинга Джо Байдена, несмотря на презентацию стратегии по выходу США из пандемии. По словам журналистов, "новая вспышка коронавирусной инфекции в сочетании с бессмысленным уходом Америки из Афганистана грозит нанести Джо Байдену долговременный политический ущерб и сорвать его амбициозную законодательную программ".

Ранее Фокус рассказывал, что человечество вышло на плато по заболеваемости COVID-19. По данным ВОЗ, показатели новых случаев болезни пока не растут, однако нынешняя ситуация с COVID-19 "вызывает обеспокоенность" среди эпидемиологов.

Также Фокус сообщал, что Израиль охватила новая волна COVID-19, несмотря на массовую вакцинацию. Новые случаи, выявленные в Израиле, спровоцированы коронавирусом "Дельта". Медики отмечают, что прививка Pfizer не показывает такую высокую эффективность, как естественный иммунитет.