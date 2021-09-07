Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, — ВОЗ

В организации отметили, что показатели новых случаев болезни пока не растут, однако нынешняя ситуация с пандемией "вызывает обеспокоенность".

В среднем по миру заболеваемость COVID-19 вышла на плато, тем не менее ситуация разнится от региона к региону. Хотя показатель распространения болезни пока не растет, он находится на высоком уровне спустя уже 20 месяцев пандемии. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

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"Мы достигли плато, но это плато находится на достаточно высоком уровне", — сказала представитель ВОЗ.

По ее словам, в последнее время ежедневно выявляется около 4,4-4,5 миллионов случаев COVID-19, а умирают 67-68 тысяч человек с этим диагнозом. Снижения числа новых случаев болезни наблюдается в Европе, однако в этом регионе растет смертность. Что касается Северной и Южной Америк, то там растут как показатели заболеваемости, так и показатели смертности, в то время как в Африке все они идут на спад.

"Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно учитывая, что пандемия продолжается уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией, — добавила Мария ван Керкхове.

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что на данном этапе в некоторых странах мира даже с высокими показателями вакцинации наблюдается рост случаев COVID-19. По мнению специалиста, это говорит о том, что коронавирус все еще обладает большим потенциалом с точки зрения распространения.

В то же время он подчеркнул, что несправедливой является ситуация, в которой в одних странах есть вакцины от коронавируса, но граждане не хотят прививаться, а в других странах есть много людей, желающих получить укол, но там нет соответствующих препаратов.

Напомним, последний раз о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19 сообщал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в мае этого года. При этом еще тогда он называл это плато "неприемлемо высоким" с показателем в 5,4 млн случаев заболевания и почти 90 тысяч умерших за неделю.

Тем временем министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко недавно заявил, что ужесточение карантинных ограничений в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране может произойти уже в грядущий понедельник, 13 сентября.